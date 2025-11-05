La Capital | Ovación | Newell's

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Newell's debe ratificar su plaza en la primera división. Visita a Huracán y si logra sumar podría zafar de todo este fin de semana.

Por Lucas Vitantonio

5 de noviembre 2025 · 06:10hs
Facundo Guch celebra el segundo gol leproso ante Atlético Tucumán

Facundo Guch celebra el segundo gol leproso ante Atlético Tucumán, en lo que fue la última victoria de Newell’s, en la octava fecha del Clausura. 

En el mundo Newell's no existe otro tema que salvarse del descenso y si es posible hacerlo cuanto antes. El escenario es complejo, pero depende de sí mismo, es decir que si no se equivoca escribirá su propio destino sin importarle el resultado de los competidores en esta batalla.

El pasado fin de semana perdió y sumaron todos sus rivales directos, lo que complicó mucho el panorama. Pero si ahora el rojinegro hace su parte y suma puntos este sábado ante Huracán en el Palacio Ducó podría aliviarse definitivamente en esta misma fecha y zafar de todo. Así, no extendería el dramatismo a la última jornada ante Racing en el Coloso.

Ahora bien, en el mejor de los escenarios para los rojinegros, ¿qué debería pasar en la fecha del próximo fin de semana para asegurar la permanencia?

Si Newell’s derrota a Huracán este sábado en Parque Patricios y no ganan dos de sus tres competidores directos: Aldosivi, San Martín SJ y Godoy Cruz, seguirá en primera, claro que para ello deberá aguardar hasta el domingo por el diagrama del fixture.

Y si la Lepra empata ante Huracán y pierden los marplatenses y los sanjuaninos también seguirá en la Liga Profesional sin más trámite.

Leer más: Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Alerta máxima en Newell's

Newell’s (30 puntos) está en alerta máxima en cuanto a sostenerse en la primera división. Llegó a las últimas dos fechas del Clausura muy complicado con la tabla anual, donde sólo tiene a tres equipos por debajo en esos guarismos del miedo: Aldosivi y San Martín de San Juan (ambos con 27 unidades) y Godoy Cruz (acumula 28 puntos).

Pero hay que hacer la salvedad de que hay un sólo descenso por la acumulada 2025 y otro por el promedio, donde ya está definido que entre los marplatenses y los sanjuaninos se ocupará esa plaza.

En consecuencia, lo que tiene que asegurarse Newell’s entonces es finalizar por encima en la tabla anual de por lo menos un equipo distinto al que se vaya por promedios (la puja ya quedó delimitada entre Aldosivi y San Martín de San Juan, ambos ascendidos en la última temporada).

Al igual que Talleres

Al igual que Newell’s en la acumulada con 30 puntos está Talleres y hay que hacer la salvedad de que si hay igualdad en puntos hay desempate entre los equipos para definir la pérdida de la categoría.

Lo dicho, el rojinegro sigue dependiendo de sí mismo y en caso de que sus rivales sumen lo máximo posible, igual le alcanzará si saca cuatro puntos en las dos fechas que restan para salvarse (ante Huracán y Racing). Y si rescata tres unidades se asegura como mínimo un desempate. Pero también puede atesorar menos y seguir en primera.

Leer más: Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Ever Banega y podrá estar ante Huracán

La lucha a todo o nada hasta el final

Aldosivi (27 puntos): enfrenta a Banfield como visitante el domingo a las 19.20 y después juega ante San Martín SJ (L), otro adversario que pelea por el mismo objetivo.

San Martín SJ (27 puntos): juega de local ante Lanús el sábado a las 21.30 y luego ante Aldosivi (V).

Godoy Cruz (28 puntos): visita a Atlético Tucumán, también comprometido, el domingo a las 21.30 y cierra con Deportivo Riestra (L).

Newell’s (30 puntos): le resta Huracán (V) el sábado a las 19.15 y después espera a Racing en el Coloso.

Talleres (30 puntos): le queda Platense (L) el sábado a las 19.15 y luego el clásico con Instituto (V).

Sarmiento (31 puntos): recibe a Instituto el domingo, a las 19.20; y luego visita a San Lorenzo.

Atlético Tucumán (31 puntos): es local de Godoy Cruz (también comprometido) el domingo 21.30; y cierra con Lanús en La Fortaleza.

Perderán la categoría el último de la tabla del promedio (entre Aldosivi y San Juan) y el último de la acumulada. Si es el mismo equipo, se va el penúltimo de la anual. Y en caso de empate, el descenso se define entre los equipos que comparten la posición.

