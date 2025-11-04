Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Lo entrevistaron a propósito de la situación que vive el club y no dudó en cuestionar la decisión del entrenador despedido

El complicado momento por el que atraviesa Newell's movilizó a muchos referentes del club que se acercaron para ponerse a disposición y sobre todo para expresar su apoyo a Lucas Bernardi, el entrenador que se hizo cargo del equipo para los partidos que quedan del torneo Clausura.

Otros jugadores y técnicos con pasado en el club se expresaron de distintas maneras sobre la delicada situación en la que se encuentra el equipo del parque, que a dos fechas del final está en una posición muy comprometida en la tabla anual y corre el riesgo de irse al descenso.

Uno de los que habló en estos días es el exdelantero Iván Gabrich, quien se formó en las divisiones inferiores de Newell's y jugó en la primera división entre 1991 y 1996. En ese lapso, el centrodelantero disputó 103 partidos en los que marcó 30 goles con la camiseta rojinegra.

Elogios a Alfredo Berti y palos a Cristian Fabbiani

En una entrevista con la emisora La Red Rosario, Gabrich elogió a Alfredo Berti, el actual entrenador de Independiente Rivadavia, y dijo que no entiende cómo nunca fue convocado para dirigir al equipo luego de su primera experiencia, en 2013/14. Berti puede llevar este miércoles al equipo mendocino a conseguir el primer título de su historia, cuando enfrente a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.

"Los hinchas son injustos. Prefieren a cualquiera que venda humo", dijo Gabrich a propósito de la relación de los hinchas rojinegros con Berti.

Pero no fue todo. Aquel delantero grandote que luego de jugar en Newell's continuó su carrera en Europa pero también pasó por el fútbol de Brasil y Chile, cuestionó seriamente al exentrenador Cristian Fabbiani por algunas de las decisiones que tomó durante su paso por el equipo del Parque.

"Lo de Iñíguez es papelonesco"

Concretamente, Gabrich habló del caso de Gaspar Iñíquez, que llegó a Newell's proveniente de un equipo de la Primera B Metropolitana (Deportivo Laferrere). El volante central vino con muchos kilos de más y casi no jugó, y fue una de las apuestas fallidas del Ogro.

“Que Fabbiani haya traído a Iñiguez con sobrepeso y el club lo haya permitido, es papelonezco”, fue la contundente frase de Gabrich, que incluyó así en su crítica a las autoridades del club rojinegro.