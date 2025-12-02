Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

El delantero elogió, en cambio, a Cristian Fabbiani, los jugadores del plantel y los directivos, especialmente a Ignacio Astore.

Darío Benedetto se fue cuando Lucas Bernardi le dijo que no lo tendría en cuenta durante su interinato en Newell's.

Darío Benedetto no se fue bien de Newell's . El delantero llegó a mitad de año, jugó poco, no marcó goles y rescindió su contrato cuando faltaban tres fechas porque el entrenador interino, Lucas Bernardi, le dijo que no lo tendría en cuenta.

Había llegado de Olimpia, donde rescindió contrato porque quería volver al país. Este martes dijo que en su decisión de venir a Newell's fue clave que el entrenador fuera Cristian Fabbiani. En una entrevista en televisión, también elogió al plantel y fue durísimo con Lucas Bernardi.

"Newell's es un quilombo. Me sorprendió que un interino (por Bernardi) me diga que no me iba a va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas", dijo Benedetto en F90, el programa de ESPN.

Sostuvo que quería seguir hasta la última fecha y que la decisión de Bernardi lo descolocó. "Me sentía bien, le quería poner el pecho a la situación", afirmó y contó que se lo dijo al entrenador interino.

"Hablé con él, con todo respeto y le dije que conmigo no iba a tener problemas", reveló. Agregó que Bernardi le ofreció como alternativa entrenar con la reserva, algo que no le gustó. "Ahí le dije que no, me pareció una falta de respeto. A mi respetame, no va a pasar nunca yo entrene con la reserva", dice que le dijo al técnico.

Y amplió que prefería quedarse tomando mates en la utilería mientras arreglaba la rescisión de su contrato antes que bajar a la reserva.

Astore, sus compañeros y el Ogro Fabbiani

Más adelante, Benedetto dijo que con los dirigentes tenía una muy buena relación y destacó en especial a Ignacio Astore. Y añadió: "Pero así están las cosas en Newell's, está todo a la vista".

En cambio, Benedetto habló muy bien del plantel de Newell's. "Me llevé el cariño de los compañeros, hacía rato que no convivía en un vestuario así", dijo. Y agregó: "Había jugadores buenísimos, pero los resultados no nos acompañaban. Tenemos que hacernos cargo de eso"

Tampoco faltó la referencia a Fabbiano. "Le tomé mucho cariño, fuí a Newell's por él y lo sabe", confesó Benedetto, que venía de una muy mala campaña en Paraguay, donde jugó poco y no convirtió goles, como en Newell's.

También valoró a Fabbiani como técnico. "Cuando se fue el Ogro me cayó mal, para el grupo él era importante", sostuvo.