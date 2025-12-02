La Capital | Ovación | Newell's

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

El delantero elogió, en cambio, a Cristian Fabbiani, los jugadores del plantel y los directivos, especialmente a Ignacio Astore.

2 de diciembre 2025 · 15:43hs
Darío Benedetto se fue cuando Lucas Bernardi le dijo que no lo tendría en cuenta durante su interinato en Newells.

Darío Benedetto se fue cuando Lucas Bernardi le dijo que no lo tendría en cuenta durante su interinato en Newell's.

Darío Benedetto no se fue bien de Newell's. El delantero llegó a mitad de año, jugó poco, no marcó goles y rescindió su contrato cuando faltaban tres fechas porque el entrenador interino, Lucas Bernardi, le dijo que no lo tendría en cuenta.

Había llegado de Olimpia, donde rescindió contrato porque quería volver al país. Este martes dijo que en su decisión de venir a Newell's fue clave que el entrenador fuera Cristian Fabbiani. En una entrevista en televisión, también elogió al plantel y fue durísimo con Lucas Bernardi.

"Newell's es un quilombo. Me sorprendió que un interino (por Bernardi) me diga que no me iba a va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas", dijo Benedetto en F90, el programa de ESPN.

Darío Benedetto: "No quería irme de Newell's"

Sostuvo que quería seguir hasta la última fecha y que la decisión de Bernardi lo descolocó. "Me sentía bien, le quería poner el pecho a la situación", afirmó y contó que se lo dijo al entrenador interino.

"Hablé con él, con todo respeto y le dije que conmigo no iba a tener problemas", reveló. Agregó que Bernardi le ofreció como alternativa entrenar con la reserva, algo que no le gustó. "Ahí le dije que no, me pareció una falta de respeto. A mi respetame, no va a pasar nunca yo entrene con la reserva", dice que le dijo al técnico.

Leer más: Cómo les fue a los futbolistas que terminan su contrato en Newell's

Y amplió que prefería quedarse tomando mates en la utilería mientras arreglaba la rescisión de su contrato antes que bajar a la reserva.

Astore, sus compañeros y el Ogro Fabbiani

Más adelante, Benedetto dijo que con los dirigentes tenía una muy buena relación y destacó en especial a Ignacio Astore. Y añadió: "Pero así están las cosas en Newell's, está todo a la vista".

En cambio, Benedetto habló muy bien del plantel de Newell's. "Me llevé el cariño de los compañeros, hacía rato que no convivía en un vestuario así", dijo. Y agregó: "Había jugadores buenísimos, pero los resultados no nos acompañaban. Tenemos que hacernos cargo de eso"

Tampoco faltó la referencia a Fabbiano. "Le tomé mucho cariño, fuí a Newell's por él y lo sabe", confesó Benedetto, que venía de una muy mala campaña en Paraguay, donde jugó poco y no convirtió goles, como en Newell's.

También valoró a Fabbiani como técnico. "Cuando se fue el Ogro me cayó mal, para el grupo él era importante", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1995908755683221620&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Cristian DAmico, candidato a presidente de Newells, y Claudio Vivas.

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Apuestas online. Referentes de Newells y Central adhieren a la campaña de concientización para adolescentes. 

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

Juan Espínola se incorporó de urgencia para la segunda mitad del año ante la salida de Keylor Navas

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Inter Miami festeja haber llegado a la gran final de la MLS. Messi y Silvetti, felices.

Messi y Silvetti, campeones de la Conferencia Este, van por la gloria en la MLS

Ver comentarios

Las más leídas

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Lo último

El Supa Rosario se afirma como actor estratégico en la economía regional

El Supa Rosario se afirma como actor estratégico en la economía regional

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Condenan a "Tres dedos", miembro de la banda narco del "Peruano" Rodríguez Granthon

Maximiliano Soria aceptó en un abreviado la pena de 15 años de prisión como miembro de una asociación ilícita, una tentativa de homicidio y otro ataque

Condenan a Tres dedos, miembro de la banda narco del Peruano Rodríguez Granthon
Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping
Información General

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Ovación
Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana
OVACIÓN

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Policiales
Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Condenan a Tres dedos, miembro de la banda narco del Peruano Rodríguez Granthon

Condenan a "Tres dedos", miembro de la banda narco del "Peruano" Rodríguez Granthon

Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

La Ciudad
Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país

Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del reconocido escritor rosarino

Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del reconocido escritor rosarino

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años