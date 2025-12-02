Cómo les fue a los futbolistas que terminan su contrato en Newell's

Hay 14 jugadores en la Lepra que finalizan su vínculo y esperan una resolución sobre su futuro para la próxima temporada.

En la delantera de Newell's. Ever Banega fue el que más jugó. Lo pretende Platense

Muchos ya no están, otros esperan ansiosos saber qué proyecto futbolístico gana el próximo 14 de diciembre para saber qué deparará de su futuro, mientras que en una tercera línea algunos, los menos, saben que podrían continuar vistiendo la camiseta de Newell's si así lo deciden.

Los jugadores que finalizan su vínculo con la Lepra aguardan expectantes quién tomará las riendas del fútbol rojinegro y estos fueron los rendimientos personales de cada uno de ellos en el este 2025.

Entre los que ya se sabe que no continuarán, gane quien gane las elecciones, se encuentran:

Gonzalo Maroni, de 26 años, quien disputó 31 partidos, convirtió 4 goles, tuvo 3 asistencias, vio una vez la tarjeta roja. Su futuro estará en el regreso a Boca Juniors, dueño de su pase, quien tomará una definición sobre su porvenir.

Alejo Tabares, de 24 años, estuvo presente en 16 compromisos, con una asistencia. Su opción de compra es de 450.000 US$ por el 50% y regresará a All Boys dueño de su ficha.

Juan García, con 33 años disputó 20 encuentros, fue expulsado en una oportunidad. Finalizará su préstamo y quedará con el pase en su poder.

Lucas Hoyo, de 36 años, este año solo atajó en un encuentro en reserva tras una larga lesión. Fin de contrato y chances de continuar en el fútbol de la MLS.

Luca Sosa, con 31 años, disputó 12 partidos. Debe regresar al Barcelona de Ecuador. Su opción de compra es de 600.000 US$ por el 100%

Entre los futbolistas que aún tienen alguna posibilidad de continuar en el Rojinegro, pero deberán ser analizados por la gerencia de fútbol que gane en diciembre están:

Ever Banega, el último capitán con 37 años fue de los que más jugó (33 PJ) convirtió 3 goles, y dio 5 asistencias. Vio una vez la tarjeta roja. Finaliza su contrato, lo pretende Platense.

Carlos González, con 32 años, estuvo presente en 30 encuentros, fue uno de los goleadores del año con 6 goles, tuvo 2 asistencias. Su opción de compra es de 1.500.000 US$ por el 50%, difícil desde lo económico, intentarán algunas de las listas gestionar otro préstamo.

Luciano Herrera, con 29 años, es el futbolista que todas las agrupaciones pretenden que se quede. Tiene 29 encuentros disputados, 6 goles y 3 asistencias. La opción de compra es de 1.000.000 US$ por el 80% y su pase pertenece a Defensa y Justicia.

Víctor Cuesta, el veterano zaguero de 37 años, vistió la casaca leprosa en 29 ocasiones convirtiendo 2 goles. Fin de contrato

Luciano Lollo, otro de los futbolistas de mayor edad (38 años), estuvo presente en 27 encuentros, festejó 4 goles y vio dos veces la tarjeta roja. Finaliza su contrato. Entre él y Cuesta podría quedarse uno.

Martín Luciano, de 21 años, fue titular en 8 encuentros. Terminó siendo titular, finaliza el contrato. Entre él y Calderara podría quedar un por el carril izquierdo.

Brian Calderara, 27 años, 4 PJ. Fin de contrato y una situación similar a la de Luciano.

Lisandro Montenegro, el volante de 22 años jugó poco, apenas dos cotejos. Finaliza su contrato y su continuidad dependerá de la decisión del nuevo director deportivo.

Pablo Altamirano, otro de los volantes jóvenes de la institución con 20 años, apenas disputó un encuentro. Su situación es muy similar a la de Montenegro.