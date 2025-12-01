El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

"Este es el desafío más importante de mi vida", aseguró Vivas sobre la chance de conducir el fútbol rojinegro, durante la convocatoria que se desarrolló este lunes

Claudio Vivas vivió con emoción su presentación como director general de Newell's si es que gana las elecciones la agrupación Nuevo Frente Rojinegro, que lleva como candidato a presidente a Cristian D'Amico . Su historia vinculada al club del Parque explica los sentimientos que lo invadieron.

Por eso fue contundente sobre la chance que se le presenta durante el encuentro que mantuvo este lunes ante la prensa: "Este es el desafío más importante de mi vida".

El excolaborador de Marcelo Bielsa fue presentado este lunes y, entre otras frases, dejó en claro lo que pretende si es que estará al frente del proyecto futbolístico: "Quiero jugadores ganadores, pero también bien formados".

La presentación de Claudio Vivas estuvo a cargo de D'Amico, postulante a la presidencia por Nuevo Frente Rojinegro. El candidato precisó el por qué de la elección. "Pensando en quien iba a ser la persona que ocupe el lugar de director deportivo, no me llevo mucho tiempo elegir a la persona" , manifestó D'Amico.

D'Amico contó que, cuando era vicepresidente del club, "ya lo había querido traer" y no pudo, "pero esta vez se alinearon los planetas".

Claudio Vivas y el sentido de pertenencia

"Newell's tiene que volver a sus raíces, a la historia grande de la institución y hay que hacer un cambio de paradigma. La trayectoria y el sentido de pertenencia de Claudio Vivas, tendrá todo el fútbol, desde lo formativo hasta la primera división. Hace más de dos meses que viene trabajando", añadió.

"Vivas mamó desde chiquito nuestra historia", contó D'Amico sobre su candidato a director deportivo, quien jugó al fútbol en las inferiores de Newell's, fue técnico en las infantiles del club del Parque y asistente de Marcelo Bielsa en la primera división.

De inmediato tomó la palabra Vivas y fue contundente sobre esta posibilidad. “Este es el desafío más importante de mi vida. Voy a cumplir 58 años y es el momento de demostrar y realizar todo lo aprendido en mi carrera”

Vivas repasó su vínculo afectivo con el club del Parque. "Me fui de Newell's en el 94 y lo apoyé durante muchos episodios de mi vida. Fui arquero y con el correr del tiempo empeoré, hasta que Bielsa me dijo que tenía el pase a disposición. No quiero dejar de mencionar ese primer paso. Mi hermano Marcelo fue también jugador y hoy está trabajando en Colombia.

"Era difícil dejar libre al hijo de Vivas, porque hacía mucho por el club. Mi papá consiguió los terrenos de Malvinas. Ahí comencé (llora) y hasta conocí a mi esposa Jorgelina, los cuales tenemos ADN leproso. Mi hija tiene prohibido tener relación con alguien de la otra vereda", agregó.

"Me preparé y es el momento"

"Estoy acá porque me preparé y sé que es el momento. Pasé por diferentes lugares. Este es el peor momento de nuestra institución, el más difícil. Siempre tuve claro cual era mi objetivo", agregó Vivas antes de remarcar que "una sola persona no salva a la institución".

Vivas precisó que Martín Anselmi es uno de los entrenadores que tienen en cuenta para conducir a Newell's. "Me reuní con Anselmi. Es muy preparado. Hablé cinco horas de todo. La impresión fue muy buena. Tiene otras opciones importantes, pero también deseos de venir al club. No voy a prometer que mañana estará. El evaluará. Le estamos dando su tiempo", dijo.

"Tengo una buena relación con Ramón Díaz (quien acaba de ser despedido de Inter de Porto Alegre), pero hoy evaluamos a Anselmi", continuó.

"Nací en el 68 y siempre vi a Newell's jugar en primera. Salimos campeones, ganamos en Arroyito, posicionamos jugadores y técnicos a nivel mundial. Este es el peor momento institucional. Lo primero es llegar un acuerdo con el técnico y rearmar la estructura de fútbol", planteó.

Sobre el plantel para 2026

Entiende que habrá un lapso corto para la conformación del nuevo plantel, teniendo en cuenta que el torneo empieza el 23 de enero, pero asume el desafío. "Tenemos que tomar decisiones y contratar jugadores. En el fútbol argentino sería casi milagroso tener el equipo el 22 de enero. Pero tenemos todo el profesionalismo para poder lograrlo. Esperemos estar a la altura", manifestó.

"Newell's no está para traer jugadores a prueba ni para tapar juveniles", sostuvo, a la vez que se refirió a la conformación del plantel para la temporada 2026.

"Tenemos un análisis de las incorporaciones. Nunca dejé de verlo a Newell's. Hay que tomar una decisión de Cuesta, González y Herrera (a quienes se les vence el contrato). Hay algunos jugadores que no los vamos a renovar", declaró.

El dinero que necesita Newell's

Durante un momento de la convocatoria con la prensa, D'Amico tomó la palabra y habló del dinero que se requiere para el funcionamiento del club. "Newell's va a necesitar 25 millones de dólares para afrontar todo lo que se viene. A eso hay que sumarle 3 millones de dólares en juicios por posibles inhibiciones", dijo.

"El dinero está y Newell's podrá trabajar con total tranquilidad lo que se viene. El pasivo de Newell's hoy es de 40 millones de dólares", señaló.