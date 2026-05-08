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Newell's no encuentra el rumbo en el femenino en AFA y recibió una goleada de San Lorenzo

Por la sexta fecha del torneo femenino de primera división de AFA, Newell's cayó por 5 a 0 ante San Lorenzo como visitante.

8 de mayo 2026 · 17:50hs
Newells sufrió su cuarta derrota consecutiva en el femenino de AFA.

Newell's sufrió su cuarta derrota consecutiva en el femenino de AFA.

Newell’s todavía es como que no arrancó en el torneo de primera división del fútbol femenino de AFA. Las chicas están en una etapa de transición y les cuesta hacer pie en el campeonato. Este viernes perdieron por 5 a 0 ante San Lorenzo en la cancha auxiliar de las azulgranas.

Las leprosas solamente sumaron cuatro puntos en estas primeras seis fechas producto de un empate ante San Luis FC (L) 0-0, un triunfo contra Lanús en Buenos Aires por 1 a 0 (gol de Brisa De Angelis), pero luego sufrió cuatro derrotas en fila: Boca (L) 1-2, Ferro (V) 0-1, Talleres de Córdoba (L) 0-4 y ahora con San Lorenzo.

Si bien San Lorenzo fue superior en todo el tramo del partido, las locales pegaron en el momento justo. Un golazo de tijera de la panameña Castillo y otro golazo de tiro libre cuando se moría el primer tiempo de López fueron suficientes para casi liquidar el partido.

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En el comienzo del segundo tiempo, Delfina Pafundi anotó el tercero en lo que fue una puñalada para las intenciones leprosas de remontar las acciones, que en el entretiempo había hecho tres modificaciones. Emily Arias y Luciana Zacmón redondearon la goleada, que pudo ser mayor de no ser por la actuación de Érica Correa.

Formación de Newell's

Newell’s formó con: Érica Bárbara Correa; Sol Durante (68’ Josefina Bodnar), Agustina Vaudagna, Aldana Nárvaez y Aylín Sofía Benítez (60’ Juana Porta); Antonella Chazarreta (ET Fabiana Hernández), Pilar Cepeda (ET María Belén Raffaelli), Clarisa Paolorossi y Martina Romero; Camila Mansilla (ET Pilar Sabransky) y Brisa De Angelis.

En el banco quedaron: Ghía Salij, Lourdes Legunda, Damaris Sequeira y Apolonia Berti

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