Con 460 viandas por noche, los excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles

En el marco del Operativo Invierno, se pusieron en marcha las rondas para llevar asistencia alimentaria a quienes duermen en la calle. El recorrido incluye diez postas

Con la llegada de las bajas temperaturas, los excombatientes de Guerra de Malvinas volvieron a salir a las calles de Rosario para repartir comida caliente a personas en situación de calle. Las recorridas comenzaron este jueves en el marco del Operativo Invierno 2026 y se realizan de lunes a viernes entre las 19 y las 22.30, con distintos puntos de asistencia distribuidos en la ciudad.

La iniciativa es impulsada por el Centro de ExSoldados Combatientes de Malvinas junto a la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial.

Durante la primera jornada participaron funcionarios municipales y provinciales, entre ellos el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni. “El municipio redobló esfuerzos con apoyo de la provincia y más de 30 instituciones de la ciudad”, señaló el funcionario.

Según explicó, este año el Operativo Invierno incorporó: atención las 24 horas, cuatro móviles de asistencia en calle, cinco refugios con más plazas, refuerzo alimentario nocturno y un nuevo hogar de tránsito para adultos mayores.

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“Hay un abrazo solidario muy fuerte en la ciudad en este momento tan difícil”, sostuvo Gianelloni.

Más de 460 viandas calientes por noche

El operativo contempla la elaboración diaria de unas 460 viandas calientes destinadas a personas que duermen en la vía pública o atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. La comida es preparada durante el día y distribuida por la noche en distintos puntos de Rosario.

El recorrido incluye diez postas que atraviesan zonas céntricas y espacios donde habitualmente se concentran personas en situación de calle, como la plaza Sarmiento, plaza Montenegro, Pellegrini y Colón, plaza San Martín, Terminal de Ómnibus y el Hospital Carrasco.

“Nosotros ponemos la parte humana”

Desde el Centro de ExCombatientes, Omar Debenedetto destacó el trabajo conjunto con el Estado y recordó que durante años las recorridas se realizaron de manera completamente voluntaria. “Lo que hacemos es poner un granito de arena para la gente que necesita un plato de comida”, afirmó.

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Y agregó: “Hoy tenemos el apoyo de la Municipalidad y la provincia, que nos abastecen desde el pan hasta el combustible. Nosotros ponemos la parte humana, nuestro tiempo y las ganas de ayudar”.

Cómo avisar por personas en calle

Desde el municipio recordaron que vecinos pueden reportar personas en situación de calle para activar asistencia municipal.

Los avisos pueden realizarse:

a través de MuniBot: +54 9 3415 44-0147

llamando al 147

o mediante la web oficial municipal

El acuerdo entre la Municipalidad y el Centro de Ex Soldados Combatientes fue renovado semanas atrás y garantiza la compra de alimentos e insumos necesarios para sostener la asistencia alimentaria durante todo el invierno.

El operativo se desarrolla en un contexto de creciente demanda social y aumento de personas en situación de calle en Rosario, escenario que llevó al municipio y a la provincia a reforzar recursos y ampliar dispositivos de contención durante los meses más fríos del año.