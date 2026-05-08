En julio deben volver a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo: qué pasará con ellos

POLICIALES
Hallan cocaína escondida en bifes de carne en visita en la cárcel de Las Flores
Política
Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada: "Cristina quiso venir pero le sugerí que no lo haga"
Información general
Universidades públicas advierten que la ley de financiamiento "no es una opción política"
Política
Adorni rompió el silencio en medio del escándalo judicial y la tensión con Patricia Bullrich
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas
Política
Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero
Economía
Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía
La Ciudad
Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años
Política
Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados
Policiales
Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo
Economía
La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses
Policiales
Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste
Policiales
La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo
Economía
La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias
Política
El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción
Ovación
La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente
Información General
Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo
Política
Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno
Política
"Súper Rigi": cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso
Policiales
Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado