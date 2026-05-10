Corredor clave: La avenida Rouillón estrena su doble calzada

La obra, financiada por la provincia, alcanzó al tramo entre avenida Pellegrini y bulevar 27 de Febrero

Este domingo, quedará inaugurada la remodelación integral de avenida Rouillón , en las once cuadras que van desde avenida Pellegrini hasta bulevar 27 de Febrero. La obra fue impulsada por la Municipalidad de Rosario y financiada por la provincia de Santa Fe. En este marco, desde las 9.30 se desplegarán múltiples actividades en la zona del Distrito Oeste para el disfrute de grandes y chicos.

Los trabajos forman parte del Acuerdo Rosario, mediante el cual la provincia se comprometió a desarrollar una batería de obras públicas consideradas trascendentes para la ciudad. La intervención modernizó uno de los corredores estratégicos de la zona oeste y mejoró la conectividad, la seguridad vial y la calidad urbana para más de 2.600 familias.

La obra permitió convertir la traza en una avenida moderna, con doble calzada de hormigón, cantero central, nuevas veredas y ciclovías en ambos sentidos, mejorando de manera significativa la circulación vehicular y las condiciones de seguridad vial.

Además, los trabajos incluyeron la ejecución de desagües pluviales entubados que posibilitan eliminar zanjas a cielo abierto, junto con nueva iluminación LED y señalización integral, aportando mayor seguridad y calidad urbana para vecinos y vecinas de toda la zona.

El corte de cintas del remozado corredor será este domingo, a las 11, en Rouillón y Pellegrini. La actividad contará con la participación de funcionarios provinciales y municipales.

Tras el acto inaugural, se desarrollará una jornada recreativa con dispositivos territoriales sobre la renovada traza urbana.