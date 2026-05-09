Newell's solo pudo festejar en 4ª y en 7ª división ante Lanús en inferiores de AFA

En el balance general de la jornada, Newell’s ganó dos partidos y perdió cuatro contra Lanús en la novena fecha del torneo de inferiores de AFA.

La categoría 2010 de Newell's fue una de las dos que aportó un triunfo contra Lanús.

En el marco de la novena fecha del torneo de inferiores de AFA, Newell’s se midió contra Lanús. La jornada había comenzado bien para los rojinegros con triunfos en 4ª y 7ª, pero luego perdieron en 5ª y 6ª división como visitantes y en n 8ª y 9ª en el Griffa.

En el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, Newell’s y Lanús se midieron con las categorías menores. En el primer partido la Lepra se impuso por 1 a 0. Diego Ruiz Díaz, olímpico, hizo el tanto del equipo de Marcelo Belluschi.

La categoría 2010 es la mejor de Newell’s en AFA ya que tiene 20 puntos (6 victorias, dos empates y una derrota) y está a cinco puntos de los líderes que son River y Talleres con 25.

Luego, la 8ª división, perdió 2 a 0 ante los Granates. La 2011, que orienta Iván Borghello, ocupa el puesto 18 con 13 puntos (4 victorias, un empate y 4 derrotas).

Mientras que, en 9ª división, en un partidazo, la Lepra se quedó con las manos vacías ya que perdió 3 a 2 contra Lanús. Gianluca Godoy y Bautista Marini anotaron los goles del equipo de Hernán Villalba.

>>> Leer más: Newell's: la dirigencia ahora pone todo en manos de Frank Kudelka

Victoria de la 4ª división leprosa

Las categorías mayores jugaron en Buenos Aires y solamente la 4ª división pudo sumar puntos. Los dirigidos por Mauricio Sperduti ganaron por 1 a 0 con gol de Alejo Torres, de penal. La Lepra tiene 14 puntos (ganó 4, empató 2 y perdió 3) y se ubica el puesto número 17.

Luego la 5ª de Diego Quintana perdió por 4 a 2. Ignacio Liberato hizo los dos tantos de la categoría 2008 que perdió el invicto y está en el quinto lugar con 18 puntos (ganó 5, empató 3 y perdió 1).

Finalmente, la 6ª de Ariel Zapata cayó 2 a 0 ante Lanús. Los pibes de la 2009 acumularon 12 unidades en lo que va del torneo (3 triunfos, 3 empates y 3 derrotas) y están en el puesto 16.

En la tabla acumulada, Newell’s se ubica en el undécimo lugar con 92 puntos. Ganó 27 partidos, igualó 11 y perdió 16 en 54 partidos.