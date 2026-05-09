Newell's: la dirigencia ahora pone todo en manos de Frank Kudelka

Con la necesidad de darle un salto de calidad al plantel de Newell's, el mercado de pases estará a cargo del técnico y la directiva. Ya empezaron las reuniones

Ya comenzaron los encuentros entre el presidente Ignacio Boero y Frank Kudelka para determinar los siguientes pasos en Newell's.

Para Newell's , Frank Kudelka es su único héroe en este lío. Tras el tremendo golpazo que sufrió en el inicio de su ciclo, la dirigencia decidió ahora encolumnar todo detrás de esta figura que ganó mucho peso en el posicionamiento y ascendencia interna en el club del Parque. Por eso, el DT junto a la directiva tratarán de fortalecer las variantes de este equipo de cara a un segundo semestre, en el que los objetivos deben ser mucho más ambiciosos y el equipo debe empezar a estar a la altura de este desafío.

El conjunto leproso nunca pasó a octavos de final, y en los últimos 10 años nunca peleó ningún certamen de los que participó. Se fue alejando, inexplicablemente, de sus raíces y de sus mandatos naturales.

Ante este mal antecedente inmediato, muy al rango de vista cercano para todos, donde en el arranque del año se tomaron decisiones erróneas eligiendo a la dupla Orsi y Gómez para comandar este comienzo de proceso, y desde ahí también errando la selección de refuerzos, ya que la gran mayoría de lo que se trajo no derivó en soluciones, ni en mejoras en el rendimiento colectivo.

Newell's arrancó torcido

Esos intentos fallidos terminaron conformando un pésimo inicio de ciclo, y esa tormenta se terminó llevando a la dupla de técnicos y al director deportivo, Roberto Sensini, quien decidió la política de refuerzos junto a los entrenadores y la dirigencia, y lo pagó con su salida.

Fue Kudelka el que pudo empezar a calmar estas aguas tan revueltas. Si bien no fue sencillo, perdió el clásico en el Parque, sufrió una goleada en Lanús y quedó eliminado de arranque de la Copa Argentina con Acassuso, un equipo del ascenso que puso suplentes, de a poco y con mucho corazón y determinación, terminó forjando una reacción positiva en el tránsito rojinegro, recuperó signos vitales, y ahora esa serie alcanzó seis cotejos seguidos sin perder, con tres triunfos y tres igualdades en el torneo.

De esa manera, queda claro, el poder del logro que consiguió Kudelka, y adquirió sobrados méritos para poder ser la cara y la voz de los decisiones más importantes del fútbol de primera división. Al menos en este mercado de pases.

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Kudelka, lo más rescatable en Newell's

Se reconoce su labor, dentro y fuera de la entidad rojinegra, y desde esos consensos, se empezaron a tejer nuevas metas para esta segunda mitad de un 2026 que hasta ahora fue sólo lucha para poder sacar la cabeza del pantano, y quedar por encima de la línea de flotación.

Pero la historia de Newell’s lo obliga a mucho más. Lo sabe Kudelka, mejor que nadie, sin ser un hombre nacido en la casa, pero comprende muy bien estos contextos, estas obligaciones, y además los hinchas le valoran que se hizo cargo de un fierro caliente, en el peor momento.

Kudelka logró despejar a tiempos los vientos que presagiaban tempestades, y consiguió volver a caminar por la senda apuntada, la del crecimiento, la del paso a paso en sentido positivo. Liberó al equipo, y a la mayoría de los jugadores, de las ataduras y forjó un envión elogiable, que le permitió cerrar la fase de grupos al menos sin mirar tanto atrás y abajo.

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Kudelka se ganó el derecho

Ante este panorama, la elección de Kudelka como líder de la dirección futbolística se da en un escenario de mayor serenidad, y además permite ejecutar y desarrollar todo de una manera más rápida y sencilla, sin tantas instancias en el medio.

Mirando en el espejo retrovisor el muy mal comienzo que condicionó todo, Newell’s buscó otro armado, otro sistema, otra estructura, con menos piezas y menos complejidades de funcionamiento interno.

Así, en estas últimas semanas, la directiva decidió no reemplazar la figura de Sensini, con otro mánager o algún papel similar, y le cedió todas las facultades y potestades a Kudelka, quien conoce a fondo las carencias que expone este plantel.

En este marco, mientras recién culmina la etapa de grupos y el plantel fue licenciado, ya comenzaron las reuniones entre los dirigentes y Kudelka, para ir definiendo los pasos que se seguirán en este mercado de pases para tratar de jerarquizar el plantel, con elemento de real valía, que se conviertan en parte importante de esta cruzada.

Kudelka sabe que no hay que repetir errores

Ante esta situación, mirando el pasado reciente, el entrenador sabe que no hay que repetir errores y y que no se puede fallar en la conformación del plantel.

Fue el propio Kudelka el que mostró que conoce el tablero de acción en el parque Independencia. Sabe que es su momento y no reniega de llevar esas responsabilidades en su mochila. “La verdad es que tengo mucha bronca por no poder estar en los playoffs. No puede ser que desde que está este formato de certamen, Newell’s nunca pudo pasar de ronda. Este club tiene que volver a estar en lo más alto”, remarcó el DT exhibiendo una gran identificación con lo que siente el hincha leproso.

En esta semana ya comenzaron a entablar esas mesas de negociaciones para definir nombres propios y los próximos pasos.

En esos encuentros ya se supo que el plantel regresará el 28 de mayo a los trabajos en Bella Vista y luego afrontará 58 días de tareas de pretemporada, que tanto necesita este Newell’s luego de la racha de lesiones que lo atormentó todo este primer semestre.

En esos cónclaves, ya Kudelka le confió que precisa entre 4 y 5 jugadores de nivel, y desde ahí también se están determinando las salidas de muchos futbolistas que no dieron la altura necesaria.

Así, en pleno proceso de depuración, mientras los jugadores tienen tres semanas para descansar, en Newell’s todo está enfocado en armar un plantel que pueda respetar su esencia y mirar adelante con más ambición y sustento.

Y Kudelka será el que conducirá la nave en este lío.