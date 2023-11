Pablo Pérez: "Cuando sienta que no pueda ayudar a Newell's me voy solito"

"Mientras pueda ayudar voy a estar acá y cuando no pueda me voy solo. No hace falta que me lo diga el presi (Ignacio Astore) que está con nosotros. Cuando yo sienta que no puedo me voy solito a mi casa", sostuvo Pablo Pérez después de la derrota de Newell's ante Sarmiento, en un Coloso convulsionado por el traspié sufrido por el equipo. El 1 a 0 a favor de los de Junín no hizo otra cosa que alterar aún más los ánimos leprosos, que reclamaron y despidieron al plantel y entrenador bajo una ola de silbidos.