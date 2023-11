Ignacio Astore: "Heinze necesita tiempo, no puede vivir con la espada de Damocles encima"

El presidente de Newell's, Ignacio Astore , le puso palabras a una situación compleja y de evidente exigencia que recae sobre Gabriel Heinze, quien llegó a la entidad con todo el respaldo popular y no le hizo falta ir al balotaje para ser elegido. Casi el ciento por ciento del voto rojinegro fue para su figura, de suma importancia para el fútbol. Pero este deporte es resultado puro y con el aditamento de que el clásico con Central parecería una obligación, algo que no sucedió y encima las producciones futbolísticas endebles lo ubicaron en una posición de incomodidad y reclamos. Es por eso que en la recta final del torneo parecería que el futuro del DT quedó sobre la mesa y en evaluación.

"Newell's hoy tiene otra realidad, aunque sabiendo que con resultados que no nos gustan, pero no les agradan ni a los jugadores ni al técnico ni al presidente ni a la CD. Pero todos trabajan para salir adelante y tarde o temprano se tiene que dar", adujo el mandamás leproso al tocar el tema del DT como otras cuestiones relacionadas a la entidad, como también la necesidad de vender y la construcción de la nueva tribuna que comenzará en poco tiempo más.

Ante esto, Astore enfatizó: "Esto es lo que pasa en el fútbol argentino. Uno ve a Vélez que ha cambiado cuatro técnicos. Nosotros consideramos que el DT tiene que cumplir un proceso, Él necesita tiempo y tranquilidad para trabajar, no puede vivir con una espada de Damocles (Nd.R. se utiliza para graficar la presencia de un peligro inminente o de una amenaza) encima pensando que si pierde lo echan del trabajo.

heinze1.jpg

"Lógicamente -amplió el mandamás leproso- después el técnico y la dirigencia hará un balance y sacará una conclusión, pero siempre con el fin de mejorar. Hay que ser consciente y realista. Primero porque no se puede cambiar un técnico en el medio de un campeonato y menos por un resultado. Y esto lo tomo como voz propia: no lo veo necesario ni conveniente".

Astore destacó, en ese sentido, que Newell's está "en el camino correcto, hay cosas por corregir desde lo institucional y deportivo y estamos en eso. Pero no hay que olvidarse de dónde venimos. Tampoco quiero que se crea que me agarro de eso, porque el responsable de todo lo que sucede en el club soy yo. Pero debo tener una mirada no tan fanatizada porque no se puede patear el tablero y arrancar de nuevo. Lo mas simple es sacar el DT, pero en el momento en que el barco se mueve hay que pensar y no obrar por impulso".

Si bien muchas veces se hace hincapié en los benditos proyectos, la realidad indica que no prosperan ni se respetan precisamente por la exigencia de resultados rápidos. Y cuando no llegan los hinchas reaccionan, piden y reclaman, algo que le sucedió al propio Heinze en algunos partidos y eso muchas veces puede llevar al cansancio o desgaste. "No sé qué se le cruzará por la cabeza o no, pero es desgastante e ingrato todo eso. Uno debe gestionar para los 365 días del año, pero haciéndolo bien los riesgos se minimizan. Pero en Argentina los proyectos no se respetan. En el fútbol 25 a 27 entrenadores se han cambiado y no es normal que eso suceda. Uno trata de defender los procesos y que se terminen. Obvio que el resultado manda. Cómo fue o no se pone en la balanza al final como a cualquier persona en todo ámbito laboral", expresó el titular leproso, que presentó al Gringo como DT hace casi un año, el 7 de noviembre de 2022.

Al ser consultado si tiene la decisión tomada en cuanto a la continuidad del entrenador, Astore expresó: "Tengo decidido que el DT y su cuerpo técnico son serios, de trabajo y en todos los lugares donde uno va dicen que Newell's tiene un excelente técnico. Un gran profesional que trabaja todo el día y está en el detalle de todo. Tiene errores y virtudes como cualquier ser humano. ¿Cuántos entrenadores hay en el fútbol argentino? Hasta hace un año el ciento por ciento lo quería a Heinze, un resultado, dos o cuatro que no gustan hacen que te levanten o bajen el pulgar. Yo lo veo como un DT serio, profesional y dedicado para la institución y el fútbol no está plagado de estas virtudes".

En cuanto a posibles ventas al final de la temporada, Astore reconoció que "Newell's tiene necesidad de vender sí o sí a fin de año. Con estos cambios paritarios, económicos, los sueldos han aumentado... Si bien en diciembre habrá un pequeño retoque en la cuota para no herir el bolsillo del socio, no superará el 20%. Si se tiene en cuenta que la inflación del año superó el 100%, entonces es como que no se aumenta casi nada. Tenemos la necesidad de una venta sin exprimir el bolsillo de nuestra gente".

Uno de los nombres potables para transferir es Brian Aguirre, quien no logró destacarse como se preveía o esperaba. No obstante, Astore consideró que eso no incidiría en la cotización del futbolista porque "hoy no se mide el rendimiento de uno o dos partidos. Cuando lo buscaron en junio de este año a Brian Aguirre de Inter Miami lo venían siguiendo desde hacía un año. No se fue porque teníamos a Pancho González lesionado, a Menéndez que no seguía y no teníamos un recambio. Me había comprometido en que no se iba. Pero lo siguen y no lo ven por unos partidos sino por algo general".

image (15).jpg El delantero de Newell's Brian Aguirre avanza con decisión. Celina Mutti Lovera

El sueño de Lionel Messi es jugar en Newell's, algo que no se sabe si podría darse. Pero más allá de esto, la duda es si el fútbol argentino está preparado para recibir a una figura de ese nivel. Y Astore consideró que sí lo está. "El fútbol argentino está preparado y hay que mejorar el tema de la seguridad social. Se ha avanzado mucho en los últimos seis años. Acá vino Diego Maradona en un época que no era buena, concentraba en un hotel en Puerto San Martín y entrenaba en Bella Vista. Hoy hay barrios cerrados por todos lados y el contexto ha mejorado. Lo veo mejor al fútbol argentino. Si bien le falta mucho, cada vez está más profesionalizado. Ahora si va de la mano de la seguridad podemos discutir si un jugador de esa categoría podría ir a otras canchas. Eso no lo podría asegurar", opinó.

Precisamente por esta cuestión de la inseguridad Astore reconoció que hubo futbolistas que no aceptaron venir a jugar a Newell's. "Me ha sucedido en varias ocasiones. El inconveniente más grave que nos han planteado es que tienen hijos chicos que van al colegio y que a veces sufren agresiones verbales. Sobre todo las esposas no quieren ese riesgo. Venir a Rosario no significa que tengan una diferencia económica distinta a un club de Buenos Aires. Muchas veces prefieren la tranquilidad de los chicos", relató.

También opinó de jugadores que llegaron como refuerzos, pero que no tuvieron el rodaje necesario y/o no fueron utilizados por Heinze. "Lo que puedo decir es que se han buscado muchos jugadores que no pudieron venir, otros donde los clubes no los quisieron ceder. Pero en cuanto a las incorporaciones se las evalúa, y si el DT considera que está o no para jugar es su decisión. Después se verá si fueron positivas o no, pero es un tema que compete al gerente deportivo (Pablo Guiñazú) y al DT y no me puedo meter", opinó el presidente de Newell's.

image.jpg "Soy un simple dirigente del fútbol argentino”, dijo Ignacio Astore en su descargo público por la bandera Mona exhibida en el Coloso del Parque. Foto: Marcelo Rubén Bustamante.

A la hora de reconocer algunos de los errores cometidos durante su gestión, Astore puntualizó: "No puedo decir que hay uno determinado, pero hay incorporaciones en procesos pasados que no dieron su fruto o no entregaron los resultados buscados. Caso (Iván) Arboleda. Hoy con el departamento de scouting, que estaba antes también, ese tipo de situaciones se minimizan en el error. En estas cosas se debe mejorar".

En cuanto a la construcción de la bandeja en el sector del Palomar, el presidente adelantó: "Newell's presentó en la Municipalidad el proyecto de tribuna, se presentaron los pliegos, se pagaron los aportes a al empresa constructora y esperamos la resolución que saldrá este mes para comenzar la obra. En diciembre o más tardar enero se iniciarán los trabajos".

A lo largo de varios años y con distintas gestiones se presentaron proyectos y maquetas de la tribuna norte, pero que no lograron llevarse a cabo. Al respecto, Astore confesó: "Si tengo que decirle la verdad al hincha de Newell's, nunca se presentaron planos en la Municipalidad. Nunca se hizo eso y quiere decir que fueron espejos de campaña política. Vamos a hacer la tribuna y sólo esperamos la aprobación. Ya buscamos el formato económico para eso. No vendemos espejos de colores. Calculamos tenerla terminada antes de 2024 porque llevaría cerca de diez o doce meses.

Por otro lado, Newell's podría recibir una importante cifra de dinero en caso de que se concrete la venta de Aníbal Moreno a Palmeiras. El presidente contó que el club del Parque percibirá "el veinte por ciento. Sabemos que lo están por vender en 7 millones de euros más algunos objetivos (monto en bruto). Ñuls de ahí tiene que recibir un 20 por ciento, es decir cerca de un millón netos".