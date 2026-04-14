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Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento

La AFA dio a conocer el listado completo de árbitros y jueces VAR para la fecha 15 del torneo Apertura

14 de abril 2026 · 17:26hs
Fernando Espinoza será el árbitro de Newells ante Unión y Andrés Merlos el de Central ante Sarmiento. 

Fernando Espinoza será el árbitro de Newell's ante Unión y Andrés Merlos el de Central ante Sarmiento. 

La fase de grupos del torneo Apertura entra en su tramo decisivo y se vienen tres partidos en los que casi todos los equipos jugarán por algo, tanto en la parte alta como en la más baja de las tablas. Y Newell's (juega el viernes) y Central (el domingo) no serán la excepción.

Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer quiénes serán los encargados de los arbitrajes en la fecha 15, que se disputará entre el viernes y el lunes.

Newell's visitará el viernes a Unión en Santa Fe, en el partido que abrirá la fecha, y el árbitro de ese partido será Fernando Espinoza. A cargo del VAR en ese encuentro estará Yamil Possi.

Central, en tanto, jugará el domingo en el Gigante ante Sarmiento y el árbitro designado es Andrés Merlos y en el VAR estará Ariel Penel.

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Los árbitros para la fecha 15

Estos serán los jueces en los otros partidos de la jornada 15 por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol:

Sábado 18

15 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Germán Delfino

17.15 Instituto – Estudiantes

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Diego Ceballos

19.30 Independiente – Defensa y Justicia

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Pablo Echavarría

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

Domingo 19

13.30 Aldosivi – Racing

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Gastón Monsón Brizuela

17.00 River – Boca

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

20.30 Talleres – Deportivo Riestra

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Salomé Di Iorio

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Lunes 20

15 Barracas Central – Belgrano

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Nahuel Viñas

17.15 Central Córdoba – Platense

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Nicolás Ramírez

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Adrián Franklin

19.30 San Lorenzo – Vélez

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Facundo Tello

21.45 Gimnasia (M) – Lanús

Árbitro: Felipe Viola

VAR: José Carreras

21.45 Tigre – Huracán

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

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