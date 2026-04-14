Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento

La fase de grupos del torneo Apertura entra en su tramo decisivo y se vienen tres partidos en los que casi todos los equipos jugarán por algo, tanto en la parte alta como en la más baja de las tablas. Y Newell's (juega el viernes) y Central (el domingo) no serán la excepción.
Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer quiénes serán los encargados de los arbitrajes en la fecha 15, que se disputará entre el viernes y el lunes.
Newell's visitará el viernes a Unión en Santa Fe, en el partido que abrirá la fecha, y el árbitro de ese partido será Fernando Espinoza. A cargo del VAR en ese encuentro estará Yamil Possi.
Central, en tanto, jugará el domingo en el Gigante ante Sarmiento y el árbitro designado es Andrés Merlos y en el VAR estará Ariel Penel.
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Los árbitros para la fecha 15
Estos serán los jueces en los otros partidos de la jornada 15 por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol:
Sábado 18
15 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Germán Delfino
17.15 Instituto – Estudiantes
Árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Diego Ceballos
19.30 Independiente – Defensa y Justicia
Árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Pablo Echavarría
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
Domingo 19
13.30 Aldosivi – Racing
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Gastón Monsón Brizuela
17.00 River – Boca
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Héctor Paletta
20.30 Talleres – Deportivo Riestra
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: Salomé Di Iorio
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Lunes 20
15 Barracas Central – Belgrano
Árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Nahuel Viñas
17.15 Central Córdoba – Platense
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Nicolás Ramírez
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia
Árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Adrián Franklin
19.30 San Lorenzo – Vélez
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Facundo Tello
21.45 Gimnasia (M) – Lanús
Árbitro: Felipe Viola
VAR: José Carreras
21.45 Tigre – Huracán
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Silvio Trucco