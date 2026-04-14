Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento La AFA dio a conocer el listado completo de árbitros y jueces VAR para la fecha 15 del torneo Apertura 14 de abril 2026 · 17:26hs

Fernando Espinoza será el árbitro de Newell's ante Unión y Andrés Merlos el de Central ante Sarmiento.

La fase de grupos del torneo Apertura entra en su tramo decisivo y se vienen tres partidos en los que casi todos los equipos jugarán por algo, tanto en la parte alta como en la más baja de las tablas. Y Newell's (juega el viernes) y Central (el domingo) no serán la excepción.

Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer quiénes serán los encargados de los arbitrajes en la fecha 15, que se disputará entre el viernes y el lunes.

Newell's visitará el viernes a Unión en Santa Fe, en el partido que abrirá la fecha, y el árbitro de ese partido será Fernando Espinoza. A cargo del VAR en ese encuentro estará Yamil Possi.

Central, en tanto, jugará el domingo en el Gigante ante Sarmiento y el árbitro designado es Andrés Merlos y en el VAR estará Ariel Penel.

Leer más: Messi tendrá nuevo DT: sorpresiva renuncia de Javier Mascherano en Inter Miami Los árbitros para la fecha 15 Estos serán los jueces en los otros partidos de la jornada 15 por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Sábado 18 15 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) Árbitro: Luis Lobo Medina VAR: Germán Delfino 17.15 Instituto – Estudiantes Árbitro: Hernán Mastrángelo VAR: Diego Ceballos 19.30 Independiente – Defensa y Justicia Árbitro: Sebastián Martínez VAR: Pablo Echavarría 21.45 Argentinos – Atlético Tucumán Árbitro: Bruno Amiconi VAR: Lucas Novelli Domingo 19 13.30 Aldosivi – Racing Árbitro: Nazareno Arasa VAR: Gastón Monsón Brizuela 17.00 River – Boca Árbitro: Darío Herrera VAR: Héctor Paletta 20.30 Talleres – Deportivo Riestra Árbitro: Fernando Echenique VAR: Salomé Di Iorio Leer más: La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión Lunes 20 15 Barracas Central – Belgrano Árbitro: Nicolás Lamolina VAR: Nahuel Viñas 17.15 Central Córdoba – Platense Árbitro: Sebastián Zunino VAR: Nicolás Ramírez 17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Árbitro: Bryan Ferreyra VAR: Adrián Franklin 19.30 San Lorenzo – Vélez Árbitro: Leandro Rey Hilfer VAR: Facundo Tello 21.45 Gimnasia (M) – Lanús Árbitro: Felipe Viola VAR: José Carreras 21.45 Tigre – Huracán Árbitro: Yael Falcón Pérez VAR: Silvio Trucco