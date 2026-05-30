Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

El programa provincial permite regularizar obligaciones de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y otros tributos con hasta 36 cuotas y opciones de financiación con tasa subsidiada o 0 % de interés

A una semana de su puesta en marcha, el Plan Especial de Financiamiento impulsado por el gobierno de Santa Fe ya registró 3.110 solicitudes de adhesión. La iniciativa apunta a facilitar la regularización de deudas tributarias provinciales mediante esquemas de pago de hasta 36 cuotas y alternativas con tasas subsidiadas o incluso sin interés.

La medida alcanza obligaciones vinculadas con Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario, y fue presentada por la Casa Gris como una herramienta para aliviar la carga fiscal de familias, comercios y empresas en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades de acceso al crédito.

Según datos oficiales, el plan más utilizado durante la primera semana fue el denominado Plan A, destinado a pequeños y medianos contribuyentes y a personas que poseen hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Esta modalidad concentró 2.544 solicitudes.

Dentro de ese grupo, la mayor cantidad de trámites correspondió a la regularización de Patente Automotor, con 1.480 solicitudes. Le siguieron el Impuesto Inmobiliario, con 756 casos, y las deudas vinculadas con Ingresos Brutos, con 306 adhesiones.

En tanto, el Plan B, orientado a contribuyentes con más de dos inmuebles y dos vehículos a su nombre, acumuló 552 solicitudes. De ese total, 318 estuvieron relacionadas con Patente Automotor y 234 con el Impuesto Inmobiliario.

Apoyo a la actividad económica

Al presentar el programa, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la iniciativa busca acompañar a quienes trabajan y producen en la provincia.

“Este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”, afirmó.

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Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que la medida fue diseñada para atender las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

“Pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, expresó.

Beneficio para prestadores de discapacidad

Entre los sectores alcanzados por el programa se encuentran también los prestadores de servicios para personas con discapacidad, uno de los ámbitos que viene reclamando por los atrasos en los pagos y las dificultades financieras que enfrenta el sector.

Para ellos, el plan contempla la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas y con una tasa del 0 % de interés. Durante los primeros días de vigencia se registraron cuatro solicitudes por un monto total de 1.493.986 pesos.

Cómo adherirse al plan

El trámite se realiza a través del portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial.

En el caso del Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor, los contribuyentes deben ingresar a la opción "Visualización y liquidación de deuda" para generar la liquidación correspondiente. Una vez completado ese paso, el sistema habilita el acceso al Plan Especial de Pago 2026.

Para deudas de Ingresos Brutos y Sellos, el trámite debe iniciarse desde la opción "Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda". En estos casos es necesario contar previamente con el servicio "API - Santa Fe - LDAE" habilitado en ARCA.

Al momento de adherir, el sistema permite elegir la cantidad de cuotas y visualizar el monto total financiado, el valor de cada pago y los vencimientos previstos.

Antes de confirmar la solicitud, el contribuyente debe completar una declaración jurada con datos personales, correo electrónico, teléfono de contacto y una Clave Bancaria Uniforme (CBU). Tras la validación, podrá descargar el formulario del convenio y el comprobante de la primera cuota.

Ese primer pago puede realizarse mediante entidades habilitadas o por medios electrónicos, incluyendo tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia inmediata o la plataforma PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada.