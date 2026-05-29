Servicio público en crisis: taxistas advierten que hay cada vez más licencias en caución

Son las unidades que no están en la calle porque sus titulares no pueden renovar la unidad o desisten de seguir prestando el servicio por su baja rentabilidad

Muchos taxistas se presentan para devolver sus chapas. Hay al menos 600 licencias caucionadas, pero el sector de los choferes dice que son muchas más

La crisis que atraviesa el servicio de taxis se siente en las calles de la ciudad, donde hay menos unidades circulando . De acuerdo al dato oficial, actualmente existen 606 chapas que están caucionadas , es decir, devueltas al municipio por sus titulares. Desde el Sindicato de Peones de Taxis señalan que el número es "histórico" y está relacionado con la imposibilidad de renovar unidades y con la baja rentabilidad del negocio .

Rosario cuenta con una flota de taxis de 4 mil unidades , sin embargo, no todas están en la calle. Las licencias caucionadas son aquellas que los titulares devuelven por un tiempo al municipio ya que, por distintos motivos, no pueden tener el servicio en regla. El tema se expuso en la última reunión de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, donde un sector de taxistas afirmó que hay unas 1.800 chapas caucionadas.

La presidenta de la comisión, la concejala Anahi Schibelbein (Unidos por Rosario), aclaró que el número es menor. Actualmente, de acuerdo a datos del municipio, son 606 las chapas caucionadas. "Es un número importante y está relacionado con la crisis que atraviesa el sistema y con la proliferación de aplicaciones", sostuvo, y advirtió que "desde el Concejo hemos implementado diferentes medidas para poder colaborar en el mantenimiento del sistema, pero la realidad es esa".

Schibelbein explicó que muchas de las chapas caucionadas corresponden a quienes se incorporaron en las últimas convocatorias en las que se amplió la flota del servicio, "incluso algunas no fueron retiradas cuando resultaron adjudicadas", sostuvo. Por eso, indicó, "creo que la razón por la que se incrementaron las cauciones es principalmente económica ".

Unidades que no prestan servicios

Para el titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), José Iantosca, el servicio atraviesa actualmente un combo explosivo. "Por un lado están las aplicaciones que vinieron a reemplazar a los taxis trabajando con costos irrisorios. Pero también hay una realidad económica crítica: el taxi recauda, pero la plata no alcanza para llegar a fin de mes, y tampoco se pueden cobrar tarifas más altas a los pasajeros porque no da el bolsillo", explicó.

El cálculo que hacen los titulares de taxis es que actualmente hay entre 2.000 y 2.500 unidades en la calle. A ese número llegan en función de los coches que cumplen con obligación de la inspección técnica y la desinfección. "Si las chapas caucionadas con 600, hay un número más grande de vehículos que están en la puerta de la casas de sus dueños, qué van a hacer", sostuvo.

Iantosca advirtió que la reducción de la flota es histórica. "Nunca antes vimos algo así, ni en otros momentos del país, ni en la pandemia lo vimos; jamás pasó", sostuvo. Y confió en que el reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, que obliga a los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi a cumplir con requisitos equivalentes a los de los taxis y remises, pueda modificar en parte la situación.

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Menos puestos de trabajo

La cantidad de taxis que están fuera de servicio no sólo pone en jaque a los usuarios, sino que "complica la realidad de los trabajadores del sector", advirtió Horacio Yanotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis. "Nosotros no tenemos la cifra exacta de cuántas son las unidades que están caucionadas, pero vemos que es un número creciente por varios motivos. Uno es la baja rentabilidad del servicio y la otra es la incapacidad de los dueños de renovar los coches", describió, y apuntó que si bien "es una cifra que va rotando permanentemente, es una de las más elevadas" de las que tiene memoria.

Yanotti explicó que "hoy es muy fácil y accesible acceder a una licencia de taxis, porque no se paga más canon. Las licencias no tienen prácticamente valor económico y la única inversión necesaria es comprar el vehículo", pero aun así, en la calle hay cada vez menos unidades.

Además, continuó, la mayoría de los vehículos que han quedado trabajando apenas cubren un solo turno. "Antiguamente, cuando el taxi estaba en su mejor momento, teníamos 4 mil unidades en los dos turnos todos los días".

La reducción de la flota, analizó, es consecuencia de la proliferación de aplicaciones, pero también su causa. "A menos taxis en las calles hay una invasión de aplicaciones de transporte ilegal porque después de la pandemia muchos titulares no repusieron a sus choferes y la gente empezó a usar aplicaciones. "Cuando eso sucede es muy difícil hacerlas volver", apuntó. Y sumó que en "forma permanente" se acercan al Concejo Municipal para presentar proyectos que permitan paliar la situación y mejorar el sistema. "El taxi es un servicio tradicional, con cuentas claras, tarifas acordes a lo que marca el municipio y una actividad que tiene una relación laboral y brinda seguridad a los pasajeros. Cosas que las aplicaciones no tienen en cuenta", concluyó.