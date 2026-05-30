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Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

La emblemática conductora dijo públicamente que el premio había sido un “arreglo” y el presidente de Aptra lo negó

30 de mayo 2026 · 10:37hs
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Mirtha Legrand se metió en la polémica por el Martín Fierro a Wanda Nara y Luis Ventura salió a responderle

Mirtha Legrand se metió en la polémica por el Martín Fierro a Wanda Nara y Luis Ventura salió a responderle

Sigue la polémica por el Martín Fierro como Mejor Conductora a Wanda Nara. Tras la entrega del premio el pasado 18 de mayo, se generó un debate por el merecimiento del galardón, movilizado en parte por Yanina Latorre. En los últimos días, Mirtha Legrand reavivó la discusión y se cruzó con Luis Ventura.

En un móvil de América, le consultaron a Mirtha por la polémica: “La sacaron a usted de la terna para conducción femenina para que se lo puedan dar a Wanda”, dijo el cronista.

Embed - MIRTHA DISPARÓ CONTRA APTRA Y WANDA NARA

“No sé, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó. Porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio. Así fue, ¿no?”, respondió Legrand. Las declaraciones rápidamente se viralizaron.

La respuesta de Luis Ventura a Mirtha Legrand

Luis Ventura, presidente de Aptra, respondió a las acusaciones: “Son opiniones, no fundamentos. También lo han dicho de otros ganadores, pero son vaguedades sin ninguna prueba de nada”, sostuvo en diálogo con un medio porteño.

>> Leer más: Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026: uno por uno, todos los ganadores

“Mirtha sabe jugar este juego. En otro tiempo también dijeron de gente muy cercana a ella y ahí no había sospechas”, sumó Ventura.

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