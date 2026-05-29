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Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: cómo es la estrategia de Meta para competir con OpenAI y Google

La firma, liderada por Mark Zuckerberg, lanzó un nuevo producto pago para sumar funcionalidades en las plataformas y tratar de contener a los usuarios dentro del ecosistema

29 de mayo 2026 · 20:22hs
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Instagram, Facebook y WhatsApp, las principales plataformas del ecosistema Meta, tendrán un paquete especial para suscriptores que busquen nuevas funcionalidades.

Meta está cambiando su estrategia comercial y busca competir con sus rivales OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) y Google (Gemini) en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Por eso, la compañía de Mark Zuckerberg anunció suscripciones "Plus" para las aplicaciones Instagram, Facebook y WhatsApp, tanto para empresas como para creadores de contenido y usuarios de Meta AI que puedan pagar una tarifa mensual y, así, sumar nuevas funcionalidades.

La noticia fue confirmada por la jefa de Producto de Meta, Naomi Gleit, en un video publicado en Instagram. En él, detalló los primeros beneficios, funciones exclusivas y precios de estas nuevas modalidades.

El primer dato a saber es el costo: por una tarifa de entre tres y cuatro dólares por mes, los suscriptores podrán acceder a funciones adicionales en comparación con los usuarios gratuitos que tienen cuentas convencionales.

WhatsApp, Instagram y Facebook Plus: las nuevas funciones

Fue la propia Gleit quien describió a las nuevas funcionalidades de las plataformas de Meta como herramientas "más divertidas". Por ejemplo, la extensión de la duración de las historias por más de 24 horas, como ocurre actualmente en todas las cuentas de las plataformas del ecosistema.

La suscripción al paquete Plus ofrecerá, además, que el chat tenga más opciones de personalización con stickers, tonos de llamada y temas.

Específicamente para Instagram, se habilitará la posibilidad de crear listas ilimitadas de usuarios para controlar quiénes ven los contenidos, en una nueva función diferenciada de la ya conocida "Mejores amigos". Una de las novedades más importantes será la chance de ver las historias de otros usuarios de forma invisible y de ver cuántas personas vieron una historia más de una vez.

Competencia con OpenAI y Google

Además, se presentó una línea de suscripciones enfocadas en IA bajo la marca "Meta One", que servirá como plataforma principal de la empresa para sus futuras suscripciones. Sus precios oscilarán entre ocho y veinte dólares, en línea con los que ofrecen OpenAI, Google y Anthropic. Asimismo, también habrá una opción más cara, a partir de unos 50 dólares, que incluirá funciones más avanzadas.

>> Leer más: WhatsApp incorpora los nombres de usuario: no será necesario mostrar el número de teléfono

Según se informó, las pruebas de estas suscripciones comenzarán en algunos países de Latinoamérica, Asia y Medio Oriente.

A pesar de estos nuevos paquetes, desde la empresa afirmaron que Meta AI, el asistente virtual gratuito basado en IA generativa desarrollado por la compañía dirigida por Zuckerberg, seguirá siendo gratuito y accesible directamente desde WhatsApp, Instagram y Facebook.

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