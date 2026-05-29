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Copa Santa Fe: los clubes de la Rosarina en el femenino pasaron a la siguiente fase

Los equipos quedaron entre las 16 mejores de la provincia en Copa Santa Fe . Se vienen los choques entre: Social Lux - Morning Star y Adiur - Newell’s

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

29 de mayo 2026 · 06:15hs
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Copa Santa Fe: Adiur vapuleó a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez y espera a las rojinegras 

Copa Santa Fe: Adiur vapuleó a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez y espera a las rojinegras 
Social Lux. El último campeón goleó a Santa Catalina de Capitán Bermúdez y enfrentará a Morning Star

Social Lux. El último campeón goleó a Santa Catalina de Capitán Bermúdez y enfrentará a Morning Star
Felices las rojinegras. Newell’s se hizo fuerte ante Matienzo y en la próxima fase enfrentará a Adiur. 

Gentileza: ph. goico

Felices las rojinegras. Newell’s se hizo fuerte ante Matienzo y en la próxima fase enfrentará a Adiur. 
Morning Star. Las chicas del Viaducto pasó al vencer a Barrio Vila de San Lorenzo y ahora van por Mercadito.

Morning Star. Las chicas del Viaducto pasó al vencer a Barrio Vila de San Lorenzo y ahora van por Mercadito.

La Copa Santa Fe en el femenino cerró su segunda fase y cuatro planteles representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol siguen en carrera. Social Lux (último campeón 2025), Adiur (subcampeona 2024), Morning Star y Newell’s, se enfrentarán entre sí entre el 7 y 14 de junio, en la próxima instancia (la tercera fase).

Así quedaron los cruces. Las chicas del Mercadito jugarán ante el equipo Verde del Viaducto y las naranjas ante las rojinegras.

Sexta edición de la Copa Santa Fe

El certamen provincial en su sexta edición con el fútbol femenino está en marcha a lo largo y ancho de Santa Fe. Y vale destacar que esta disciplina sigue creciendo a pasos agigantados y quedó demostrado en las primeras temporadas.

Arrancaron 32 clubes

En la fase que finalizó participaron 32 clubes y clasificaron 16 para disputar la próxima etapa. Las llaves se definen con encuentros de ida y vuelta. Y, en caso de terminar igualado se define con tiros penales y así sale el ganador.

Unión de Santa Fe, actual subcampeón 2025, es el más ganador de la Copa, con 3 títulos (2019, 2022 y 2024).

Social Lux representante de la Rosarina, defiende la corona obtenida el año pasado en barrio Ludueña cuando empató en los 180 minutos y después derrotó por penales a las santafesinas.

De esta manera, Social Lux festejó y conquistó por primera vez un título en sus 85 años de vida. Hoy le llegará al aniversario número 86.

>>Leer más: Jorge Almirón: "El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo"

Social Lux
Social Lux. El último campeón goleó a Santa Catalina de Capitán Bermúdez y enfrentará a Morning Star

Social Lux. El último campeón goleó a Santa Catalina de Capitán Bermúdez y enfrentará a Morning Star

Social Lux, defiende el título

Las chicas de Social Lux, dirigidas por Mauro Palacios, se quedaron con la llave ante el equipo de Santa Catalina de Capitán Bermúdez con un global por 5 a 2.

Los goles de las verdolagas los anotaron. Pamela Chidamo, Brisa Cortés, Nerina Carruchthers, Evelyn Peralta y Valentina Longhi.

El técnico Mauro Palacios, campeón de la temporada 2025, se refirió a los triunfos que obtuvo Social Lux en los dos partidos.

“Queremos repetir lo que hicimos en el torneo pasado. El actual certamen está muy competitivo, varios clubes se reforzaron muy bien, pero Social Lux dará pelea hasta el final. Vamos a defender el título”, confió Palacios, DT de Social Lux.

Morning Star chicas
Morning Star. Las chicas del Viaducto pasó al vencer a Barrio Vila de San Lorenzo y ahora van por Mercadito.

Morning Star. Las chicas del Viaducto pasó al vencer a Barrio Vila de San Lorenzo y ahora van por Mercadito.

Morning Star ganó en San Lorenzo

Por su parte, las verdolagas del Viaducto, comandada por Luciano Gómez derrotaron a Defensores de Barrio Vila de San Lorenzo con un global por 4 a 2.

Los goles de las chicas de Morning los anotaron: Fiorella Urquieta, Estefanía Ibarra (2 tantos) y Valentina Carletti. En la próxima fase, Social Lux enfrentará a Morning Star en dos partidos, entre el domingo 7 y 14 de Junio.

Adiur hizo ocho y pasó

En tanto las naranjas del Viaducto dirigida por Maylen Maite Fernández vapulearon a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez con un global por 8 a 2. Los goles los conquistaron Maira Sánchez, Antonella Amici (3 goles) y Emilia Boccalini la figura del equipo convirtió 4 tantos.

Emilia Boccalini, la goleadora

“Arrancamos muy bien, hicimos dos partidos bárbaros y nos quedamos con resultado global 8 a 2. Ahora se viene Newell’s, un rival muy exigente pero para llegar a la final hay que ganarle a todos los equipos. Venimos de dos temporadas muy buenas en la Copa Santa Fe, en el 2024 llegamos a la final y quedamos en la puerta. Nos ganó Unión y fueron campeonas. Y en el 2025, llegamos a las semifinales y no se dio”, dijo Boccalini.

>>Leer más: Los hinchas de Central una vez más desafiaron las distancias y armaron su propia fiesta en Ecuador

Con respecto a los 4 goles ante el equipo de Capitán Bermúdez, la delantera de Adiur expresó. “Arranqué derecha y en el global pude anotar cuatro goles. También estoy feliz por el gol de Maira Sánchez y los tres de Antonella Amici”.

Newell's 2026 copa santa fe
Felices las rojinegras. Newell’s se hizo fuerte ante Matienzo y en la próxima fase enfrentará a Adiur.

Felices las rojinegras. Newell’s se hizo fuerte ante Matienzo y en la próxima fase enfrentará a Adiur.

Newell’s pasó en Matienzo

A su vez, Newell’s ganó en el partido de ida ante Matienzo ,en el Centro Jorge Griffa, con gol de penal de Lucía Berlén. En la revancha las rojinegras dirigidas por Octavio Larrea se quedaron con el triunfo por goleada en calidad de visitante por 4 a 0.

Los goles los convirtieron: Lara Delfino Díaz, Violeta Cejas y Naiara Martínez (en dos oportunidades). El global fue 5 a 0.

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