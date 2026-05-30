Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Gendarmería Nacional arrestó a las mujeres a partir de una investigación que conecta el microtráfico con balaceras en la zona sudoeste de Rosario

Un operativo por microtráfico de drogas en Vía Honda concluyó con dos mujeres detenidas por orden judicial. Fuentes judiciales plantearon este sábado que se trata de vendedoras de droga de una red que funcionaba en la zona sudoeste rosarina, donde hicieron siete allanamientos.

Gendarmería Nacional se hizo cargo del procedimiento a partir de la denuncia sobre varias casas que eran utilizadas como búnkeres en ese sector de la ciudad. Además había evidencia de un vínculo con otras investigaciones sobre abuso de armas de fuegeo.

De acuerdo al reporte de las fuerzas de seguridad federales, el despliegue simultáneo en los domicilios apuntados permitió el secuestro de sustancias estupefacientes . También se llevaron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de datos y tarjetas SIM entre los elementos de interés para la causa.

El fiscal César Pierantoni no sólo solicitó los allanamientos por narcomenudeo en Vía Honda. El registro oficial también indica que las viviendas de las detenidas están ligadas a una balacera registrada el último 12 de mayo en el barrio ubicado cerca del bulevar Avellaneda.

Allanamientos Vía Honda 2

La causa se abrió a partir del trabajo de campo de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería. El equipo se dedicó a vigilar la zona durante varias semanas hasta que identificaron los inmuebles utilizados para vender drogas.

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Los agentes de las fuerzas federales comprobaron que había al menos dos mujeres a cargo del negocio ilegal en distintos domicilios. A partir del análisis de esta evidencia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) impulsó la intervención para secuestrar parte de la mercadería, así como otros elementos probatorios.

Allanamientos Vía Honda 1 Foto: Gendarmería Nacional.

Según el registro judicial, ambas sospechosas tienen antecedentes de denuncias por infracciones a la ley de estupefacientes. Luego de la captura, la Fiscalía intentará profundizar la investigación sobre su vínculo con otros delitos cometidos en Vía Honda.