Oscar Salomón y la levantada de Newell's: "Estamos siendo competitivos entre nosotros"

El defensor Rojinegro, una de las figuras del último encuentro del domingo ante San Lorenzo, remarcó que el equipo va "evolucionando"

Newell's. "Sabemos que estamos en una situación difícil, pero hay que evolucionar en el juego", dijo Oscar Salomón.

"Vamos evolucionando partido a partido y agarrando confianza, que en este contexto, es lo más importante". Con esta frase, el zaguero de Newell's Oscar Salomón sintetizó los puntos por los cuales la Lepra consiguió siete de los últimos nueve puntos en disputa tras un arranque crítico.

Con respecto a lo que dejó el encuentro ante San Lorenzo, la clave para no poder quedarse con los tres puntos pasó por la falta de contundencia. "Es normal que a veces fallemos en la ofensiva, pero hay que seguir así, por este camino", sostuvo el defensor.

Y, sobre el choque ante el Cuervo, agregó: "Había que embocarla en el arco, contra San Lorenzo fue un partido de que quien hacía el gol ganaba, friccionado de los dos lados, cada uno creó sus situaciones. Fue un encuentro muy trabado".

"Sabemos que estamos en una situación difícil, somos conscientes que seguimos ahí, pero hay que evolucionar en el juego, creo que se está notando, pero falta mucho para que termine el año", advirtió el exjugador de Platense y Boca Juniors.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

A la hora de reflejar los avances en las últimas tres fechas, Salomón indicó: "Sentimos que una de las mejoras es que durante la semana estamos siendo más competitivos entre nosotros, eso se trasladó por ejemplo al partido ante Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero y este último ante San Lorenzo".

El gol que ayuda

El defensor sigue siendo el goleador del equipo, pero es algo que no le quita el sueño, "el hecho de poder convertir lo tomo de manera normal, lo importante es que ese gol ayude a ganar", afirmó.

>>Leer más: Newell's entrenó este lunes y sigue atento a la evolución de Matías Cóccaro y Franco García

Con respecto a la competencia entre los zagueros, las variantes y las lesiones que golpean al plantel, Oscar subrayó: "A mí también me pasó que varios partidos tuve que verlos de afuera, hay que estar preparados, a cualquiera le puede tocar. Convivimos con las lesiones, creo que nos pasó a todos, menos a Saúl (Salcedo), por eso hay que estar listos para saltar a la cancha".