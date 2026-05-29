Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

El presidente planea participar de las celebraciones por el Día de la Independencia norteamericana, en la que será su 18ª visita a ese país desde que asumió al frente de la Casa Rosada

Javier Milei se reunió este viernes con integrantes de la Cámara de Representantes y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

Consolidando su política de alineamiento irrestricto con Washington, Javier Milei visitará nuevamente Estados Unidos el 4 de julio próximo . El presidente desembarcará en Nueva York para participar de los actos oficiales del Día de la Independencia de ese país .

El viaje se encuentra en plena planificación, según deslizaron fuentes oficiales, que aseguraron que la idea principal del jefe de Estado es participar de los festejos centrales por el Día de la Independencia del país del norte, concretada en 1776. No se descarta que mantenga reuniones con empresarios en busca de inversiones .

Será otro gesto hacia la gestión de Donald Trump y que reafirma el alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con la administración norteamericana .

La travesía, que será la número 18 de Milei hacia Estados Unidos desde que llegó al Poder Ejecutivo, además coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol que se organiza en el país del norte.

El viaje fue confirmado en paralelo a la la reunión que el libertario mantuvo este viernes con integrantes de la Cámara de Representantes y con el embajador de Trump en la Argentina, Peter Lamelas.

Asimismo, está previsto que el 4 de julio llegue a Nueva York la Fragata Libertad (donde permanecerá cuatro días) como parte de los homenajes por el aniversario de la independencia norteamericana. Tampoco se descarta que Milei participe de ese evento.

El gobierno intenta acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral, que fue anunciado el año pasado por la Casa Blanca y el canciller argentino, Pablo Quirno.

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La última novedad al respecto se dio el 5 de febrero, cuando ambos países suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos anunciado el 13 de noviembre de 2025, que “establece un marco estratégico para continuar profundizando la relación económica bilateral”.

Se trata, según indicaron fuentes libertarias, del primer instrumento “de esas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones”. “Consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con Estados Unidos, que ya tiene más de 330 empresas operando en la Argentina”, añadieron.

Además, la Casa Rosada evalúa que Milei participe nuevamente (como en 2024) de la exclusiva conferencia anual que organiza el banco de inversión Allen & Company en Sun Valley (estado de Idaho), a realizar entre el 7 al 11 de julio en un resort.

La conferencia, calificada como un “campamento de verano para multimillonarios”, es un encuentro anual privado en el que se reúnen referentes de la industria de los negocios y sus familias.

Reunión e inversiones

Por su parte, Milei también mantuvo este viernes en la Rosada una reunión con representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) y una delegación vinculada al Congreso de Estados Unidos.

La convocatoria se registró en paralelo a la discusión sobre la ley de patentes y las negociaciones comerciales entre ambos países.

Según anunció el gobierno, Caeme confirmó una inversión proyectada de 8.000 millones de dólares destinada al desarrollo de investigaciones clínicas en el país.