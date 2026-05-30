La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

La niebla volvió a apoderarse del cielo rosarino. Este sábado a la mañana, la ciudad amaneció cubierta por un manto blanco, con una visibilidad reducida y humedad muy alta. Así, el otoño entró a su recta final sin concesiones para salir a la calle.
La visibilidad volvió a reducirse al amanecer een la ciudad. Este domingo se esperan condiciones meteorológicas similares
La niebla volvió a apoderarse del cielo rosarino. Este sábado a la mañana, la ciudad amaneció cubierta por un manto blanco, con una visibilidad reducida y humedad muy alta. Así, el otoño entró a su recta final sin concesiones para salir a la calle.
En cuanto a la temperatura prevista para la jornada, la mínima probable es de 7 ° y la máxima de 18 grados, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para la tarde se espera que la niebla abandone momentáneamente la ciudad y le ceda paso a un cielo parcialmente nublado con algunos claros de sol.
Todo indica que este domingo se repetirá la postal con baja visibilidad. La niebla puede reaparecer a la madrugada y durante las primeras horas de la mañana, con condiciones muy similares a las del sábado.
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En cuanto a la temperatura de este domingo, se espera que la mínima sea de 6 grados, mientras que la máxima se posicionará en 17 grados. Según el registro del SMN, la niebla dejará la ciudad durante la tarde.
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