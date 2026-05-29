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La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial

El delantero del Galatasaray continúa inscripto como deudor de cuotas alimentarias, por lo que no podría asistir a los encuentros de la copa que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos

29 de mayo 2026 · 18:53hs
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Mauro Icardi y la China Suárez no podrán asisitr a los partidos del Mundial 

Mauro Icardi y la China Suárez no podrán asisitr a los partidos del Mundial 

Mientras disfrutan de un viaje por Japón, Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez podrían ver frustrados sus deseos de asistir al Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Según trascendió, el futbolista del Galatasaray no podría ingresar al país norteamericano ya que es deudor de cuotas alimentarias.

La información fue revelada en el programa "Los Profesionales de Siempre" y cabe recordar que en mayo de este año, la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso en su política de Tribuna Segura al enviar al gobierno de Estados Unidos la base de datos de deudores alimentarios con el objetivo de que autoridades norteamericanas identifiquen a aquellas personas que tengan entradas para el Mundial 2026, con el fin de impedirles el acceso.

En este sentido, la situación de Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. En diciembre de 2025, Wanda Nara aseguró públicamente que el delantero continuaba registrando una deuda por este concepto. "Mauro pagó 4 meses de los 14 que debe. Sigue siendo deudor alimentario", había afirmado. Si el futbolista continúa figurando en el registro de deudores alimentarios, podría enfrentar restricciones para ingresar a Estados Unidos y asistir a los partidos del Mundial.

>> Leer más: La China Suárez y su relación con Mauro Icardi: "Obvio que quiero volver a ser mamá"

Qué se sabe sobre la situación de Mauro Icardi

En el programa Los Profesionales de Siempre, la periodista Naiara Vecchio se refirió a la situación judicial de Icardi y explicó por qué podría complicarse una eventual visita del futbolista y de la China Suárez al Mundial.

"Está inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios de Buenos Aires", aseguró la panelista. Luego, remarcó que "la China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos".

>>Leer más: Nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi: descargo, acusaciones y chats filtrados

La periodista también sostuvo que Icardi tiene la casa embargada, razón por la cual puede entrar y salir del país, pero la nueva colaboración entre Buenos Aires y Estados Unidos podría complicar su ingreso a los encuentros de la Copa del Mundo.

En este contexto, la conductora del programa, Flor de la V, expresó: "Está bueno porque es una medida más para las madres que intentan cobrar el dinero. Hay muchos padres que tienen plata para afrontar ese tipo de gastos, pero no para alimentar a sus hijos".

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