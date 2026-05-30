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Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Está destinado a fumadores y exfumadores con factores de riesgo. Ofrecen asesoramiento médico, espirometrías y tomografías de tórax para favorecer la detección temprana de la enfermedad

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

30 de mayo 2026 · 15:28hs
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El hábito de fumar es la principal causa de cáncer de pulmón 

El hábito de fumar es la principal causa de cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón en la Argentina es la primera causa de mortalidad por cáncer, con más de 10.000 muertes anuales y cerca de 11.000 nuevos casos registrados por año, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación. La enfermedad afecta más a hombres a partir de los 45 años, pero las mujeres, en las últimas décadas, comenzaron a acercarse en número. El tabaquismo es el principal factor de riesgo y entre el 80 y 85% de los diagnósticos ocurren en etapas avanzadas. Por eso, Lalcec Rosario decidió poner el foco en este problema de salud y habilitó un consultorio para que las personas con factores de riesgo puedan tener asesoramiento gratuito y estudios, si lo requieren.

Rogelio Pendino, neumonólogo, quien coordina este área de la entidad, habló con La Capital sobre la iniciativa. "La idea es la siguiente: sabemos que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo y la gran mayoría se da en fumadores o ex fumadores", explicó.

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El paciente "promedio" con esta enfermedad severa es mayor de 50 años y ha fumado 20 cigarrillos al día por 20 años. Aunque en algunas personas que dejaron el hábito hace décadas la enfermedad puede presentarse. Lo mismo que en hombres o mujeres que fumaron mucho menos o incluso que fueron fumadores pasivos, porque en su casa o trabajos se consumían cigarrillos alrededor, durante largo tiempo.

cancer de pulmon

Atención personalizada y gratuita

Lalcec abre un consultorio de atención gratuita (en Sarmiento 958, en el primer piso de Galería Mercurio), donde se le va a realizar al paciente una espirometría (un estudio simple pero que debe ser realizado por especialistas) y una tomografía computada de tórax sin contraste y con dosis bajas de radiación, señaló Pendino. Las tomografías tendrán lugar en Sanatorio Parque, que se sumó a esta movida solidaria relacionada con la salud.

Quienes deseen concurrir a la consulta pueden sacar turno de lunes a viernes de 8.30 a 12.30, llamando al teléfono 448 3479. Se atenderá a personas con o sin obra social.

"Pueden acercarse quienes tengan dudas. Incluso si una persona tiene 40 años y ha fumado 10 años, por ejemplo, puede controlarse. También haremos diagnóstico temprano de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), expresó el neumonólogo.

Hace algunos años, Lalcec hizo campañas referidas a enfermedad pulmonar en la peatonal pero ahora dieron un paso más.

Muchos sin diagnóstico

"La difusión del cáncer de pulmón no es suficiente. No está internalizado el riesgo ni en los Estados Unidos", comentó Pendino.

"No es lo mismo que pasa con el cáncer de mama, la PSA en el varón para próstata o la colonoscopía, que son temas más arraigados en la gente", reflexionó. Esto implica que "seguramente" hay mucha gente sin diagnóstico y muchos que llegan realmente tarde.

Si se logra la detección temprana "encontramos un pequeño nódulo que no da síntomas y si es pequeño podemos operar y hasta hablar de curación", remarcó el especialista.

tos adultos sincicial
La tos que no se va es un síntoma a considerar y que necesita una evaluación médica

La tos que no se va es un síntoma a considerar y que necesita una evaluación médica

Síntomas

En general los síntomas aparecen cuando el cáncer ya está en estadíos más avanzados. "La tos frecuente, la falta de aire, el sangrado en el catarro, el adelgazamiento son señales que ameritan una consulta inmediata".

También deben estar atentos los fumadores pasivos (llamados de segunda mano) y "vemos un aumento de cáncer de pulmón en fumadores cigarrillo electrónico y de marihuana", dijo.

"Sí, los fumadores pasivos, que han estado expuestos al humo incluso en la infancia y adolescencia, pueden tener cambios genéticos que se manifiestan en la edad adulta", expresó el médico.

Dejar de fumar

Además de los consejos e incluso los tratamientos en lo casos necesarios, en Lalcec acompañan a las personas para que encuentren equipos que los ayuden a dejar de fumar, una de las medidas fundamentales.

"Hay gente con experiencia en esta tarea, en Rosario, y podemos asesorarlos para que aquel que quiere dejar el cigarrillo lo haga", mencionó Pendino.

En cuanto a si bajó la cantidad de fumadores desde que existen límites impuestos por Ley, que exige no fumar en espacios cerrados, etiquetado de atados de cigarrillos advirtiendo los riesgos, el médico mencionó que "hay una leve baja pero no la que esperábamos".

"En pandemia, lamentablemente aumentó mucho. Y ahora lo vemos también por el aumento del estrés, por la situación general. Sin dudas, cuanto más problema socioeconómicos hay más se fuma. En los sectores más vulnerables se da ese combo de mala alimentación, más consumo de tabaco y falta de ejercicio", señaló Pendino.

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