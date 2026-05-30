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Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Ahora, a Central se le vienen los partidos más complicados y los más lindos de jugar, en ese camino que puede llevarlo a Montevideo

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

30 de mayo 2026 · 06:20hs
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La formación de Central

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La formación de Central, en el último partido en el Gigante ante Universidad Central de Venezuela.
Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Nada que meta miedo. Se sabía que a partir de los octavos de final se vendrían los duelos sin mañana para los perdedores y que todos los rivales serían difíciles. Que no por nada se destacaron en los ocho grupos clasificatorios. Por supuesto, ya en ese lote privilegiado están los más y los menos. Y no hay dudas de que a Central le tocará enfrentar a uno de los siempre candidatos: Corinthians, llave que además se definirá en San Pablo tras haber perdido el primer puesto en la última fecha ante Independiente del Valle.

Y en esos más y menos que de toda agrupación de equipos se puede inferir, está claro que Central la tendrá muy difícil de acá hasta la finalísima de Montevideo. El lado de la llave que le tocó advierte de las dificultades a las que más temprano que tarde se enfrentará, pero a las que por supuesto este equipo de Jorge Almirón está a la altura para superarlas. Mucho más si, como se espera y la lógica indica, la dirigencia reforzará algunos lugares con el fin de poner toda la carne en el asador a partir de agosto.

Por supuesto, hacer una comparación hoy de las potencialidades de cada equipo es apresurado, porque así como Central, seguramente los planteles sufrirán modificaciones de acá a cuando se reanude la competencia. Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán del 11 al 13 de agosto y por supuesto que Central lo jugará en el Gigante. La revancha será a la semana en San Pablo.

Leer más: Central, atento: cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival en Copa Libertadores

Corinthians no brilló

Corinthians no brilló en el Grupo E donde salió primero, compartiendo encuentros con Platense (el sorpresivo 2º), Independiente Santa Fe y Peñarol de Montevideo. De hecho, en la última fecha perdió de local con el Calamar, claro que con equipo más alternativo y habiendo asegurado el primer puesto antes de esa fecha.

Vale decir que Corinthians fue el primero con 11 puntos, con 3 victorias y 2 empates en los otros encuentros, y Central fue 2º en el Grupo H con 13 unidades, con 4 victorias, 1 empate y esa última caída que lo condenó al 2º lugar y a tener que definir de visitante la llave de octavos.

Si Central supera al Timao, en cuartos de final también lo espera un duro rival, que saldrá de Universidad Católica (que fue primero tras vencer a Boca en La Bombonera) o Estudiantes de La Plata, el rival que parece estar siempre en el radar canalla.

Leer más: Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

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Asoman otros bravos

Mientras que los cuatro equipos posibles en las semifinales también asoman todos como de los bravos. Flamengo o Cruzerio por un lado, y el mismo Independiente del Valle por el otro, si es que pasa a Deportes Tolima, que aparece como el más débil de los cuatro. Pero nunca se sabe.

Eso sí, Central evitó enfrentarse ahora con un rival incómodo como hubiera sido Cerro Porteño, del profesor Ariel Holan, con el que solo podrá medirse en una final. Los otros argentinos en octavos, los sorpresivos Platense e Independiente Rivadavia, también están del otro lado de la llave canalla.

Difícil, claro, pero así sería de todas formas, tocara el que le tocara. Central descansará luego del partido del domingo en Córdoba, recargará energías en unas merecidas vacaciones y, mientras la dirigencia y Almirón planifican los refuerzos, el segundo semestre que se vendrá será para alquilar balcones.

Leer más: La chicana de un ex-Central a Leandro Paredes en la cancha de Boca: "Te quedás afuera"

A Córdoba

El plantel canalla entrenó ayer en Arroyo Seco, lo hará en la mañana de este sábado y luego partirá a Córdoba, donde el domingo a las 15.30 enfrentará a Estudiantes en el Mario Kempes, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Después de eso, vendrá el descanso. Respecto a la posible formación, seguramente Gastón Avila y Agustín Sández volverán al primer equipo después de su ausencia en Quito, mientras que no estará Jaminton Campaz, ya afectado a la selección colombiana. El que entraría sería el otro que faltó en Ecuador, Alejo Veliz. Mientras, Ignacio Ovando juega y luego se une a la selección.

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