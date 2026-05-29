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Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Tras más de dos meses de audiencia, el líder fue condenado como jefe de la banda e instigador de dos homicidios. Todos los delitos que le atribuyeron fueron cometidos desde la cárcel de Piñero

29 de mayo 2026 · 19:30hs
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Violencia narco: Fran Riquelme

Violencia narco: Fran Riquelme, a la cabeza de una banda criminal liderada desde la cárcel. 

Francisco “Fran” Riquelme fue condenado a prisión perpetua como jefe de una banda narcocriminal que estuvo detrás de varios homicidios. El juicio oral a la organización había iniciado en marzo y culminó con el veredicto que sentenció a la pena máxima a otros once acusados. Todos los delitos que le atribuyeron como jefe fueron cometidos desde la cárcel de Piñero.

La investigación del fiscal Patricio Saldutti indagó en la composición y funcionamiento de una asociación ilícita que, para la acusación, tuvo a Riquelme como líder desde la cárcel de Piñero. En ese marco, la banda, con base principal en el barrio Empalme Graneros, mantuvo un violento enfrentamiento con otra organización criminal del barrio Ludueña entre el 2021 y el 2022.

Durante el juicio, se abordaron siete homicidios en los cuales varios de los acusados tuvieron distintos grados de participación, en tanto que Riquelme fue considerado instigador de dos de ellos. Pero a lo largo del debate se mencionaron otros hechos, más de treinta, que estuvieron vinculados a la disputa que la organización mantuvo con la banda rival.

>> Leer más: La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Prisión perpetua para doce personas

Además de Riquelme, hubo otros once condenados a prisión perpetua. Fernando Ezequiel Cabaña, organizador de la banda; Lemuel Abraham Scireta y Daniel Martín “Gatito” Miranda, encargados de armamento, atentados y rendición de cuentas; Lisandro “Parce” Orellana y César Matías Acosta, gatilleros y a cargo de la gestión de armas y planificación de ataques. Además de Marcelo Chávez, Alexis Álvarez, Lucas Racca, Kevin Sosa, Éric Enrique y Franco Almaraz, a quienes les atribuyeron participaciones en distintos homicidios calificados.

>> Leer más: Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Otros tres acusados fueron considerados parte de la banda pero no los relacionaron a los hechos violentos atribuidos a la organización. Franco Darío Aguiar fue condenado a 6 años de prisión efectiva como miembro de la asociación ilícita, Mauro Leonel Medina a 6 años y medio de cárcel por el mismo delito. Mientras que a Héctor Daniel Agüero, además de la asociación ilícita, le atribuyeron una tentativa de extorsión y fue condenado a 5 años de prisión.

Luego de casi tres meses de debate y largas audiencias, en las que incluso el propio Riquelme pidió hablar, este viernes el juicio llegó a su fin. El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Natalia Benvenuto y Jorge Bermúdez, dio a conocer el veredicto luego de una introducción en la que compartieron el análisis con el que la Fiscalía había abierto su acusación: Fran Riquelme estuvo al mando de uno de los bandos que entre 2021 y 2022 mantuvieron una guerra en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial.

Violencia narco en el noroeste

Distintas investigaciones judiciales conectaron más de 50 homicidios en esta disputa, ocurridos entre 2022 y 2024. Durante el juicio, se abordaron seis asesinatos con acusados identificados y otros cuatro crímenes sin imputados pero que fueron ubicados dentro del mismo conflicto. En un orden cronológico, el primero de esos hechos fue el de Brian Nicolás "Chichi" Ortigoza, ocurrido el 12 de febrero de 2022, por el que fue condenado Gatito Miranda.

>> Leer más: Engaños, emboscadas y un femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

A Miranda le atribuyeron también el asesinato de Cristian Leonel "Larva" Fernández, uno de los hechos más resonantes por las características de la víctima, que ocupaba un lugar de jerarquía en la banda rival. Por ese hecho también recibieron condenas Cabaña, Orellana y Racca. Otro crimen fue el de Alejandro Miguel “Peladito” Ramírez, por el que Riquelme fue condenado como instigador, mientras que Acosta, Orellana y Sciretta, como parte del grupo que planificó y concretó el ataque.

A Riquelme lo ubicaron además como instigador del asesinato de Juan Cruz Ferrari, por el que también fueron condenados Álvarez, Enrique, Sosa y Almaraz. El juicio también abordó un femicidio: el crimen de Ludmila Orellana, de 22 años, por el que fue condenado a perpetua su expareja, Marcelo Chávez. Finalmente, por el asesinato de Ángel Faustino Coronel fue condenado Álvarez, también apodado “Sica” por su fama de sicario.

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