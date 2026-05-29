Central, atento: cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival en Copa Libertadores

El Canalla se enfrentará al Timao en los octavos de final. Su presente lo obliga a no despistarse del Campeonato Brasileirao

El sorteo de la Copa Libertadores que se realizó este viernes en la sede de la Conmebol cruzó los caminos de Rosario Central y Corinthians , que se enfrentarán en los octavos de final . El equipo de Jorge Almirón tendrá una parada brava en el camino hacia el máximo sueño continental, ante un equipo con figuras internacionales .

El Canalla tuvo una sólida actuación en la fase de grupos (13 puntos), pero el sistema de desempate lo dejó en el segundo puesto por la derrota en el cruce ante Independiente del Valle. Por su parte, el Timao fue uno de los primeros que menos puntos sumó en esta instancia , con 11 unidades, solamente por delante de Coquimbo Unido (10).

Por eso, el equipo de Jorge Almirón disputará el duelo de ida como local en el Gigante de Arroyito y recibirá a las figuras de renombre del conjunto brasileño, como el inglés Jesse Lingard y el neerlandés Memphis Depay , quien además jugará el Mundial con Países Bajos . Luego, para la vuelta, definirá la serie en el estadio Neo Química Arena de San Pablo .

Si bien el objetivo máximo de Corinthians será la Copa Libertadores , el equipo de Fernando Diniz no puede desentenderse del Campeonato Brasileirao y deberá sumar puntos en el segundo semestre del año para alejarse de los puestos de descenso y pelear por la clasificación a las copas internacionales.

Cómo está Corinthians en el Brasileirao

Luego de un irregular comienzo de temporada bajo la dirección técnica de Dorival Júnior, que complicó el camino del Timao, el cambio de entrenador llegó casi a la par del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras 17 fechas disputadas del Campeonato Brasileirao, Corinthians se ubica en el 15º puesto, apenas dos lugares y tres puntos por encima de la última plaza de descenso directo a la Serie B.

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Con cinco victorias, seis empates y seis derrotas, el Timao cosechó 21 puntos en el campeonato brasileño, donde además anotó 15 goles y recibió 18 tantos en contra. En tanto, cerrará su participación de este semestre este sábado 30 de mayo, a las 17.30 (horario en Argentina), como visitante ante Gremio.

El Timao en la Copa Libertadores

El camino de Corinthians en la presente Copa Libertadores empezó a paso firme, con una victoria 2-0 ante Platense, que hizo su debut en el certamen, en el estadio Ciudad de Vicente López. Dicho encuentro marcó el inicio del ciclo de Fernando Diniz.

Luego, el Timao se quedó con los tres puntos como local con un triunfo 2-0 ante Independiente Santa Fe y, en la tercera fecha, repitió el mismo resultado también en San Pablo ante Peñarol.

En la cuarta y quinta fecha, en sus visitas a Colombia y Uruguay respectivamente, empató ambos partidos por 1-1 y se aseguró su clasificación a octavos de final. En la última jornada, perdió el invicto y cayó por 2-0 en el Neo Química Arena ante Platense, que con esa victoria logró pasar a la siguiente instancia.

Corinthians Platense Copa Libertadores (1) Corinthians cayó 2-0 ante Platense en la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. AP

Las figuras de Corinthians

Memphis Depay es el nombre más rutilante de Corinthians y estará presente en la Copa del Mundo. El futbolista neerlandés, con pasado en Manchester United, Olympique de Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid, apostó por el fútbol brasileño y firmó con el Timao en 2024, pero las lesiones lo marginaron de varios partidos en este 2026.

Por su parte, Jesse Lingard llegó a San Pablo a comienzos de esta temporada y dio un golpe en el mercado sudamericano. El delantero, que también jugó en Manchester United durante gran parte de su carrera, y pasó por clubes como Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County, West Ham y Nottingham Forest, anotó su primer tanto en la Libertadores en la segunda jornada ante Peñarol.

También están el argentino Rodrigo Garro, uno de los pilares del equipo, que suma dos goles y diez asistencias entre el campeonato local y el certamen continental. A él se suman el marroquí Zakaria Labyad y los brasileños Yuri Alberto, Gustavo Henrique, André Luiz y Breno Bidon.