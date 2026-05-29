El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El siniestro fue a la altura de Empalme Villa Constitución, en la mano que va hacia Buenos Aires. Afortunadamente, no se registraron heridos

El choque de camiones terminó con lata de cervezas por todos lados

Un choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires dejó cientos de latas de cerveza rodando sobre la calzada. El siniestro tuvo lugar este jueves por la noche , cerca de las 22.

Uno de los dos vehículos de carga era un camión cervecero , por lo que, al chocar, perdió su mercadería y terminó inundando la ruta nacional 9. Tras el siniestro, personal de Vialidad debió intervenir para despejar la calzada.

El siniestro fue a la altura de Empalme Villa Constitución , precisamente en el kilómetro 247 de la ruta nacional 9 , en la mano que se dirige hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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A pesar del fuerte choque, no se registraron heridos. Según información policial, el camión cervecero era conducido por un hombre de 48 años oriundo de Ituzaingó.

En el episodio participó la Comisaría 5ª de Empalme Villa Constitución y agentes de Vialidad en el despeje de la zona. Tras la limpieza del área, el tránsito se reanudó con normalidad.