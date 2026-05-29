Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Un extraño secuestro y posterior robo se dio en las rutas que unen Santa Fe con la provincia de Córdoba. Un camionero de 47 años fue secuestrado por dos hombres mientras descansaba en un paraje cercano a Armstrong y fue trasladado a la localidad cordobesa de Bell Ville. Al llegar a esa localidad le robaron el camión y el acopado, aunque horas después encontró el segundo en un camino rural de la misma Bell Ville.

Su liberación y el hallazgo de uno de los rodados fue a las 11:20 del miércoles. El chofer declaró que estuvo cautivo durante varias horas, para luego ser abandonado sobre la ruta provincial 3, dentro de la jurisdicción de la ciudad cordobesa.

En el momento en que el camionero era trasladado por efectivos policiales para realizar distintos trámites; el hombre divisó al acoplado en el kilómetro 502 de la ruta nacional 9, el cual estaba con la carga de cítricos que transportaba al momento del asalto.

Ante esta situación, los policías terminaron secuestrando el rodado marca Cormetal y dando intervención a la Justicia. El chofer sería oriundo de Federación, provincia de Entre Ríos.

Hace un mes otro robo

En la madrugada del 18 de abril ocurrió un episodio similar en la región, ya que otro camionero fue secuestrado en las proximidades de Leones y liberado en inmediaciones del cruce de la autopista Rosario-Córdoba y la ruta provincial 2, cerca de Villa María. En este caso, los malhechores se apoderaron de un Scania que fue visto por última vez en una estación de servicio situada sobre la vieja ruta 9, en el acceso sudeste a Villa María.

En este caso los delincuentes tomaron por asalto el camión en cercanías de Leones y se dirigieron hacia Villa María, ya que el rodado fue avistado por última vez en una estación de servicio local y el chofer fue liberado en inmediaciones del cruce de la autopista y la ruta provincial 2.

El camionero había parado para descansar y mientras dormía fue abordado por al menos dos sujetos que lo ataron, lo bajaron del vehículo, lo subieron a un automóvil con la cara tapada y se llevaron el camión. Lo liberaron horas después en un sector no muy distante, donde se cruzan la autopista y la ruta 2.