Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

El Canalla chocará ante el Pincha en Córdoba por los 16avos de final y cerrará el primer semestre del año. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

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Rosario Central y Estudiantes chocarán en Córdoba por la Copa Argentina.

Rosario Central enfrentará a Estudiantes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Pincha de este domingo por la tarde.

El partido de los 16avos de final entre Central y Estudiantes se disputará este domingo 31 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer , mientras que Diego Bonfá e Iván Núñez se presentarán como asistentes de línea. El cuarto juez designado será Juan Pafundi .

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Pincha será a través de TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Leonardo Vincenti / La Capital

El último enfrentamiento entre Central y Estudiantes fue triunfo 1-0 del Pincha en los octavos del Clausura 2025.

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Posibles formaciones de Central y Estudiantes

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Tomás Palacios; Eduwin Cetré, Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi; Brian Aguirre, Tiago Palacios y Alexis Castro; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.