Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Sergio Colatti cree que la venta del edificio a la empresa uruguaya Indian está cerrada "en un 99 por ciento" en medio del conflicto con los operadores

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de La Favorita , uno de los empresarios que se subió al barco de la reapertura de 2023 ya tiene todo listo para irse de la tienda. "Creo que han fallado ambas partes" , señaló este viernes con respecto a los propietarios del edificio y los operadores comerciales de la tienda departamental.

Sergio Colatti dijo que el proyecto en la esquina de Sarmiento y Córdoba "tuvo dos o tres meses de una euforia enorme" que después "no se supo sostener". Ante la consulta en LT8 sobre su experiencia desde entonces, indicó: "La gente se sacó la última foto con el jarron de la escalera y después no fue más o va poco" .

El titular de This Week también había ingresado al edificio con la confitería Remember , ubicada en el tercer piso. Sin embargo, decidió rescindir el contrato de ambos locales a fines de junio para mudarse al otro extremo de la peatonal. "Estábamos manteniendo personal con una sensación de incógnita y angustia que era insostenible. Tuve que darle un corte y salirme de esto, no puedo estar pendiente de una disputa que no puedo torcer yo ", explicó en cuanto a los problemas de mantenimiento por las diferencias entre los dueños del inmueble y los explotadores del inmueble.

Mientras ultima detalles para la mudanza, el empresario se mostró convencido de que los herederos de la familia García finalmente se desprenderán de La Favorita. Al respecto, indicó que la negociación por la venta avanzó a "un 99 por ciento" a partir de la propuesta de la firma uruguaya Indian .

"A los dueños no los critico, cada uno hace con su dinero lo que le parece", aclaró Colatti respecto de la postura de los miembros del Fideicomiso Edificio La Favorita. Al mismo tiempo, consideró que el contrato con la operadora Onatisur SA no era viable: "Hubo una inversión muy costosa que no da la vuelta en cinco años".

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El fabricante textil añadió que "muchos se han ido" de la tienda para tratar de hacerle frente a la crisis económica. "Es imposible llenar semejante propiedad. La gente nunca la terminó de conocer en su totalidad porque tiene espacios que nunca terminaron de abrir", remarcó.

Al dueño de This Week le quedaban dos años más de contrato, pero su mala experiencia lo llevó a buscar otro lugar ubicado a pocas cuadras de allí. Entre sus antecedentes negativos, recordó que estuvo "días sin aire acondicionado en el tercer piso" y los clientes se iban debido a este problema. También apuntó que pasaron "meses" sin poder utilizar las escaleras mecánicas.

Crisis y mudanza en la peatonal Córdoba

"Ningún esfuerzo individual o privado va a torcer el destino de lugares que no tienen un acompañamiento gubernamental del nivel del Estado que sea", sentenció Colatti respecto del deterioro de La Favorita. A continuación, preguntó: "Decime qué te ofrece hoy el centro de atractivo para que vayas en vez de un centro comercial donde tenés estacionamiento gratis, calefacción, aire acondicionado y acciones comerciales con ofertas de todo tipo".

A pesar de que tiene una mirada negativa sobre el estado de la zona, el empresario textil resolvió instalarse en Corrientes y Córdoba después de la mudanza. A diferencia de otros locatarios, resolvió quedarse un tiempo más en la esquina de calle Sarmiento porque los operadores "se portaron muy bien" con él, pero la situación se volvió insostenible.

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En retrospectiva, el titular de This Week opinó que los encargados del proyecto "se durmieron un poco en los laureles por el éxito del principio". Así se quejó de la falta de una "política de marketing importante" como uno de los problemas que no fueron resueltos desde la reapertura.

Finalmente, el empresario indicó que el mantenimiento fue otra cuestión clave en el conflicto con los herederos de la familia García. "Hay un gris entre propietarios e inquilinos con respecto a los grandes gastos", afirmó. A modo de ejemplo, recordó que el arreglo del ascensor costaba 500.000 dólares y nadie estaba dispuesto a poner ese dinero si no había margen para recuperarlo.

Rumores de desalojo en La Favorita

La Favorita reabrió sus puertas el viernes 19 de mayo de 2023 con la operación comercial a cargo de Onatisur. Apenas un día después del tercer aniversario de aquella inauguración, la firma solicitó la rescisión del contrato que vencía en 2028.

Los empresarios les plantearon a los administradores de Compañía Asturias SA que iban cortar el vínculo debido a las fallas en la escalera mecánica que une la planta baja con el primer piso. Previamente habían sido intimados por atrasos en el pago del canon locativo y luego adujeron que eran acreedores en vez de deudores, debido a los gastos que generan los problemas de mantenimiento.

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En el fideicomiso replicaron formalmente que el reclamo era "falso e improcedente". Así concluyeron que no había ningún motivo válido para rescindir el contrato. A través de una carta documento le recordaron a la gerenciadora que habían accedido ante el pedido de una rebaja del alquiler durante los primeros meses de actividad. Incluso mencionaron una adenda para el cobro de un porcentaje sobre las ventas que nunca se aplicó, dada la baja facturación.

Extraoficialmente trascendió que los dueños tenían previsto recaudar unos 40 millones de pesos mensuales como canon a partir de la renegociación del contrato hasta octubre. Mientras tanto, exigen que los operadores comerciales paguen abril y mayo. Para ello fijaron un plazo de 72 horas que termina este martes. Después de esa fecha, los titulares del inmueble considerán extinguido el vínculo, algo que los habilita a solicitar la restitución del edificio e incluso a promover el desalojo si no se saldan todas las deudas.