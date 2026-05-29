El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Lucas Leyria, presidente de la Cámara de Hamburgueseros de la ciudad, aseguró que la jornada dio oxígeno financiero para cerrar el mes a muchos gastronómicos

El Día de la Hamburguesa fue un éxito en Rosario

Largas filas, locales explotados y nuevo récord de ventas son algunas de las postales que dejó un nuevo Día de la Hamburguesa en Rosario . Este jueves 28 de mayo, diferentes hamburgueserías y emprendimientos gastronómicos ofrecieron diversas promociones, desde 2x1 hasta precios especiales en combos seleccionados.

"Fue una locura, una confirmación de que no solo en Rosario, sino a nivel país, la hamburguesa se convierte en la comida más elegida", expresó Lucas Leyria, presidente de la Cámara de Hamburgueseros de Rosario en conversación con LT8 . En su balance, el empresario gastronómico señaló que los rosarinos supieron aprovechar las promociones.

En declaraciones radiales, Leyria aseguró que este jueves se "rompió el récord de ventas" , en comparación con el Día de la Hamburguesa del año pasado. De esta manera, la jornada especial le dio a muchos gastronómicos un oxígeno financiero para cerrar el mes.

"Las ofertas de todas las hamburgueserías hicieron que se generara mucho movimiento, pero si no hubieran hecho descuentos, también hubiesen vendido lo mismo" , siguió el , presidente de la Cámara de Hamburgueseros de Rosario.

Además, Lucas Leyria afirmó que en Rosario la oferta de hamburguesas se posiciona en un "muy buen precio". "Esto no pasa en Buenos Aires, donde las hamburguesas salen entre un 40% y un 50% más".

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La hamburguesa se volvió una "cultura"

En conversación con LT8, Lucas Leyria sostuvo que, hace algunos años, se pensaba que las hamburgueserías iban a "pasar de moda": "Pero esto es más que una moda, es una cultura y viene hace un tiempo formándose".

"El producto se ha diversificado por completo, se volvió una comida completamente desarrollada en varios sentidos", agregó el empresario gastronómico.

"Hoy la hamburguesa era lo que era antes una pizza, esa comida que unía", valoró Leyria, y sumó: "Antes te juntabas con tus amigos, con tu familia y comías una pizza. Hoy es exactamente lo mismo, pero con una hamburguesa; ese fue el gran cambio cultural que tuvimos en Rosario".