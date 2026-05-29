Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur santafesino a través de la ruta de las escuelas Láinez

Se trata de "Situadas. Escuelas, territorios y comunidades", la encabezan investigadores del Conicet y podrá contemplarse en la Facultad de Arquitectura de la UNR

Gran parte de las escuelas del sur santafesino y el devenir de esas poblaciones quedará plasmado en la muestra "Situadas. Escuelas, territorios y comunidades" , que encabeza el equipo del Laboratorio de Espacios Educativos (LEE), dependiente del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (Curdiur, Conicet-UNR), en el marco de las "II Jornadas: Escuelas primarias del Consejo Nacional de Educación en provincias y territorios nacionales (1881-1980)".

Las jornadas se desarrollarán este lunes y martes, de 8.30 a 18, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , ubicada en La Siberia, aunque la idea de los organizadores es que se transforme en una muestra itinerante .

La actividad reunirá a investigadores, docentes, estudiantes y especialistas de distintas universidades e institutos de investigación del país, con el propósito de reflexionar sobre los edificios y espacios escolares, políticas educativas, archivos y memorias.

La muestra, enfocada a un público amplio, busca plasmar aquella "ruta de las escuelas Láinez" , en alusión a la ley impulsada por el otrora senador nacional Manuel Láinez y sancionada en 1905, que le dio el impulso a la construcción de establecimientos educativos nacionales en el interior, alejados de los grandes centros urbanos.

En declaraciones a La Capital, la arquitecta, investigadora del Conicet y directora del proyecto que busca recuperar la ruta de las escuelas Láinez, Daniela Cattaneo, cuenta que el proyecto de investigación surgió en pandemia, al notar que la mirada estaba puesta en el modelo de escuelas finlandesas y norteamericanas, pero nada se hablaba de las instituciones del interior del país.

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"En nuestras escuelas rurales, la vinculación con el aire libre, la ventilación, el uso de todos los espacios, el plurigrado, la alternancia y el contacto con la comunidad ya funcionan, por eso queríamos volver a las escuelas rurales como modelo a seguir para mirar hacia adentro y no para afuera", planteó.

Ese disparador surgió a partir del trabajo y recorridas que venía realizando el equipo interdisciplinario en torno a los establecimientos educativos del sur santafesino, creadas por el Consejo Nacional de Educación, parte de un trabajo de investigación que viene llevando adelante el LEE, junto a investigadoras del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (Irice) y el Instituto de Estudios Criticos en Humanidades (Iech), ambos dependientes del Conicet-UNR.

escuelas rurales3 Ex Escuela Nacional N° 310. Campo Nuevo, Santa Fe. Laboratorio de Espacios Educativos (LEE). Curdiur.Conicet-UNR (2025)

"Comenzamos a vincularnos y articulamos con otros equipos de investigación con temáticas similares, pero no tanto desde la arquitectura y urbanismo sino desde la historia y la educación. Y en ese contexto, surgieron las primeras jornadas en Entre Ríos y desde allí nos propusieron hacer la segunda edición en Rosario. A partir de allí surgió la idea de la muestra y la propuesta se amplió por fuera del ámbito académico para que toda la comunidad pueda participar del mismo", comentó.

"Empezamos a convocar a museos, comunidades, maestras y exalumnos, al tiempo que también invitamos equipos de investigación. Entonces nos empezaron a enviar fotos desde distintas localidades de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, entre otros lugares", recordó Cattaneo.

Comentó, además, que el eje de la muestra en marcha tenía que ver con los edificios, alumnos, comunidades, cultura material de las escuelas y registros fotográficos de momentos. "La intención es que la muestra sea itinerante y vaya a distintas instituciones y museos de localidades, comunas y escuelas", explicó la investigadora.

Política nacional educativa

"Llevamos varios años relevando escuelas rurales y suburbanas. Algunas funcionan, otras están abandonadas y otras directamente en ruinas, pero notamos que las escuelas primarias son muy convocantes porque es una forma de contar las historias y el devenir de esas comunidades, por eso la llamamos «Situadas», porque parten de una política nacional pero tienen sus singularidades de cada territorio", resaltó la investigadora y directora del proyecto.

Para ello, el equipo de investigación produjo ampliaciones y modificaciones complementarias, incluso en 3D, para enriquecer el registro fotográfico recopilado desde que comenzaron con el proyecto.

escuelas rurales1 Lámina de Sarmiento hallada en la Escuela N° 6180 Haydeé Guy de Vigo. Romang, Santa Fe. Alejandra Morzán. En colaboración con Edidt Goldaraz (2026).

El equipo de trabajo está conformado por los integrantes del LEE: además de Cattaneo, forman parte María Claudina Blanc, Paola Rosso Ponce, Florencia Blázquez, Evangelina Ricotti, Lara Pendino, Milagros Uhrin y Nicolás San Juan. Colaboran también Tomás Ibarra, Nicolás Ventroni, Florencia Maya, Jésica Álvarez (todos becarios del instituto) y personal del Curdiur y la Facultad de Arquitectura.

La muestra permanecerá hasta el 12 de junio y luego será itinerante. Para solicitarla, contactarse a [email protected].