La Capital | Ovación | Veliz

Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

El delantero canalla jugará su último partido en Arroyito. Lo mismo sucedió en 2023, por el mismo torneo, en la misma cancha y en la misma instancia

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

30 de mayo 2026 · 15:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alejo Veliz está a punto de ponerle punto final a su segundo ciclo en Central. Los hinchas lo van a extrañar.

Marcelo Bustamante / La Capital

Alejo Veliz está a punto de ponerle punto final a su segundo ciclo en Central. Los hinchas lo van a extrañar.

El último partido de Central en el semestre y el último de Alejo Veliz con la camiseta de Central, al menos en esta segunda etapa en el club de Arroyito. La vida dirá si tendrá algún paso más. Eso sí, el anhelo del jugador de que esta despedida sea diferente a la de hace tres años.

El destino quiso esta segunda despedida del centrodelantero canalla sea en un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina, en cancha neutral y en el mismo escenario: el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Por qué el deseo de que esta historia será diferente? Porque aquel último encuentro en su primera etapa en el club fue con derrota. Inesperada, por cierto. Frente a Chaco For Ever.

Aquella vez con Russo y por Copa Argentina

El Canalla era dirigido en ese entonces por Migue Ángel Russo. Y en ese final del primer semestre de 2023 el Canalla jugó en Córdoba contra el conjunto chaqueño, con el que perdió 1-0 en los 90 minutos. Fue su último partido en Arroyito antes se ser transferido a Tottenham de Inglaterra, con apenas 19 años en una cifra millonaria. Seis meses después Central se consagraría campeón de la Copa de la Liga.

>>Leer más: El final del semestre vuelve a poner a Central al límite de la exigencia física

Veliz2SSM
Veliz en acción en aquel partido ante Chaco For Ever, también en el Kempes. Fue su primera despedida de Central.

Veliz en acción en aquel partido ante Chaco For Ever, también en el Kempes. Fue su primera despedida de Central.

Para Central el partido contra Estudiantes será especial. Porque se trata de un encuentro de eliminación directa y ante un rival particular por lo que fue aquel “espaladazo” en 2025, a pocos días de que el Canalla fuera declarado campeón de la Liga 2025 por se el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. Pero será especial también para Veliz.

Será el encuentro que le pondrá punto final a esta segunda etapa en el club luego de regreso a mediados del año pasado, pocos días después de que Central diera el batacazo en el fútbol argentino con el regreso de Ángel Di María.

Una nueva despedida

Esta nueva partida se da después de 39 partidos jugados con la camiseta canalla y con 11 goles en su haber. El último que convirtió fue en la contundente victoria (4-0) sobre Universidad Central del Venezuela, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

>>Leer más: Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Veliz3VB
Desde su regreso, a mediados de 2025, Veliz jugó 39 partidos con la camiseta de Central y marcó 11 goles.

Desde su regreso, a mediados de 2025, Veliz jugó 39 partidos con la camiseta de Central y marcó 11 goles.

En sus dos procesos en Central, Veliz disputó 102 partidos, en los que anotó 30 goles. Uno de ellos en un clásico, en Arroyito, con el que el Canalla ganó en el Gigante, con Carlos Tevez como técnico.

Lo quisieron levar, pero se quedó

En el último mercado de pases Bahía de Brasil intentó llevárselo tras haberle comprado el pase a Tottenham, pero por una cláusula en el contrato no pudo hacerlo en ese momento, teniendo que esperar hasta mitad de año. Por eso en Arroyito hace desde enero que saben que Veliz partiría en este momento.

Ausente en el último encuentro, ante Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, Veliz está para volver a jugar y sea titular o ingresando desde el banco, el delantero se despedirá en cancha.

Lo mismo ocurrió hace tres años, pero esta vez todos en Arroyito anhelan que esta nueva partida sea con una victoria.

Noticias relacionadas
El estadio Mario Alberto Kempes recibirá a miles de hinchas de Central.

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Nicolás Otamendi puso el gancho este viernes.

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Rosario Central y Estudiantes chocarán en Córdoba por la Copa Argentina.

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

La formación de Central, en el último partido en el Gigante ante Universidad Central de Venezuela.

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

En Newells se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Lo último

Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

El programa provincial permite regularizar obligaciones de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y otros tributos con hasta 36 cuotas y opciones de financiación con tasa subsidiada o 0 % de interés

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas
Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Por Gonzalo Santamaría
Ovación

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse
La Ciudad

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

En Newells se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Ovación
Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Por Gonzalo Santamaría
Ovación

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Les decimos Negro: la particular aclaración antirracista en un torneo internacional

"Les decimos Negro": la particular aclaración antirracista en un torneo internacional

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Policiales
Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

La Ciudad
El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años
La Ciudad

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara
Zoom

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua
Policiales

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial
Zoom

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?
Policiales

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo
Ovación

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias
La Región

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville
Policiales

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo
La Región

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas
Policiales

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro
La Ciudad

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro