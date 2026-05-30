Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

El delantero canalla jugará su último partido en Arroyito. Lo mismo sucedió en 2023, por el mismo torneo, en la misma cancha y en la misma instancia

Alejo Veliz está a punto de ponerle punto final a su segundo ciclo en Central. Los hinchas lo van a extrañar.

El último partido de Central en el semestre y el último de Alejo Veliz con la camiseta de Central , al menos en esta segunda etapa en el club de Arroyito. La vida dirá si tendrá algún paso más. Eso sí, el anhelo del jugador de que esta despedida sea diferente a la de hace tres años.

El destino quiso esta segunda despedida del centrodelantero canalla sea en un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina , en cancha neutral y en el mismo escenario: el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Por qué el deseo de que esta historia será diferente? Porque aquel último encuentro en su primera etapa en el club fue con derrota. Inesperada, por cierto. Frente a Chaco For Ever.

El Canalla era dirigido en ese entonces por Migue Ángel Russo . Y en ese final del primer semestre de 2023 el Canalla jugó en Córdoba contra el conjunto chaqueño, con el que perdió 1-0 en los 90 minutos. Fue su último partido en Arroyito antes se ser transferido a Tottenham de Inglaterra, con apenas 19 años en una cifra millonaria. Seis meses después Central se consagraría campeón de la Copa de la Liga.

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Veliz2SSM Veliz en acción en aquel partido ante Chaco For Ever, también en el Kempes. Fue su primera despedida de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Para Central el partido contra Estudiantes será especial. Porque se trata de un encuentro de eliminación directa y ante un rival particular por lo que fue aquel “espaladazo” en 2025, a pocos días de que el Canalla fuera declarado campeón de la Liga 2025 por se el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. Pero será especial también para Veliz.

Será el encuentro que le pondrá punto final a esta segunda etapa en el club luego de regreso a mediados del año pasado, pocos días después de que Central diera el batacazo en el fútbol argentino con el regreso de Ángel Di María.

Una nueva despedida

Esta nueva partida se da después de 39 partidos jugados con la camiseta canalla y con 11 goles en su haber. El último que convirtió fue en la contundente victoria (4-0) sobre Universidad Central del Venezuela, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Veliz3VB Desde su regreso, a mediados de 2025, Veliz jugó 39 partidos con la camiseta de Central y marcó 11 goles. Virginia Benedetto / La Capital

En sus dos procesos en Central, Veliz disputó 102 partidos, en los que anotó 30 goles. Uno de ellos en un clásico, en Arroyito, con el que el Canalla ganó en el Gigante, con Carlos Tevez como técnico.

Lo quisieron levar, pero se quedó

En el último mercado de pases Bahía de Brasil intentó llevárselo tras haberle comprado el pase a Tottenham, pero por una cláusula en el contrato no pudo hacerlo en ese momento, teniendo que esperar hasta mitad de año. Por eso en Arroyito hace desde enero que saben que Veliz partiría en este momento.

Ausente en el último encuentro, ante Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, Veliz está para volver a jugar y sea titular o ingresando desde el banco, el delantero se despedirá en cancha.

Lo mismo ocurrió hace tres años, pero esta vez todos en Arroyito anhelan que esta nueva partida sea con una victoria.