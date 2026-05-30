Central: cómo le fue a Jorge Almirón en los partidos de Copa Argentina

El entrenador canalla lleva dirigidos 14 encuentros en esta competencia de los cuales su equipo ganó la gran mayoría. Ahora, ante Estudiantes

Jorge Almirón llegó a Central para el inicio de esta temporada 2026. Y hasta ahora, cuestionamientos de hinchas de lado, el DT cumplió con la mayoría de los objetivos trazados por la dirigencia auriazul para este primer semestre. A saber: clasificar a los octavos de final de Copa Libertadore s, quedar entre los mejores cuatro equipos de su grupo en el Apertura, avanzar lo máximo posible en los playoffs del Apertura (llegó a semifinales donde cayó con River en el Monumental), y ganar el clásico. Ahora, sólo le quedaría una meta por tachar a Almirón, permanecer en competencia en la Copa Argentina . Esta parada no será sencilla, ya que el rival de turno es el siempre incómodo Estudiantes.

Cuando Almirón fue contratado como reemplazo de Ariel Holan se habló de la búsqueda de parte de la dirigencia auriazul de una mejora de rendimiento del equipo en los “mano a mano”. Y el cruce ante el Pincha está incluido en esa clase de encuentros. Hasta ahora con Almirón, Central disputó cuatro juegos de “mata-mata”, de los que ganó tres (Sportivo Belgrano de San Francisco, Independiente y Racing) y perdió uno (River).

Ahora, de cara al enfrentamiento con Estudiantes por los 16avos de Copa Argentina , Almirón pone sobre la mesa su récord personal en esta competencia: 14 partidos jugados, en los que logró avanzar de fase en 11 de ellos. La buena racha de Almirón en Copa Argentina incluye siete partidos ganados, cinco empatados (se impuso en 4 desempates), y solo dos derrotas.

Eso sí, una de las dos caídas fue justamente ante Estudiantes. Eso ocurrió en la temporada 2014, en los octavos de final de la competencia. El partido, que se disputó en el estadio del Bicentenario de San Juan, terminó 2 a 0 a favor del Pincha, que así eliminó de la Copa a Independiente, por entonces comandado por Almirón.

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El otro traspié de Almirón en Copa Argentina fue en segunda ronda de la edición 2017. En esa ocasión, dirigiendo Lanús, cayó 2 a 1 ante Unión de Santa Fe en cancha de Arsenal.

En sus 14 partidos como técnico en Copa Argentina, Almirón participó en ocho temporadas de la competencia al frente de cinco equipos diferentes. Al que más dirigió fue a Lanús, con seis partidos: tres ganados, dos empatados y uno perdido. A Boca y a Independiente los condujo tres partidos a cada uno. Con los xeneizes ganó 1 y empató 2 y con el Rojo ganó uno, empató uno y perdió el restante. Los dos partidos que completan el currículum de Almirón en Copa Argentina son triunfos: de Defensa y Justicia ante Deportivo Merlo y de Central ante Sportivo Belgrano.

Almiron2HR En su carrea como DT, Almirón ganó mucho más de lo que perdió en Copa Argentina. Va por otro triunfo, ahora con Central. Héctor Río / La Capital

Almirón ante Estudiantes

En su historial como entrenador, Almirón dirigió nueve partidos contra Estudiantes. En esos cruces consiguió tres triunfos y dos empates, y sufrió cuatro derrotas. Los nueve encuentros tuvieron a Almirón como entrenador en cinco equipos diferentes: tres al frente de Lanús, dos los disputó en el banco de Boca y la misma cantidad al mando de Independiente, uno en San Lorenzo y el restante como técnico de Godoy Cruz. En estos enfrentamientos, los equipos de Almirón marcaron cinco goles y recibieron siete.

Como antecedente directo de Copa Argentina, en octubre de 2014, al mando de Independiente, Almirón se enfrentó con Estudiantes por los octavos de final de la competencia. El partido, que se disputó en el estadio del Bicentenario de San Juan, terminó 2 a 0 a favor del Pincha.

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Los triunfos

Los últimos dos triunfos de Almirón dirigiendo contra Estudiantes se dieron al mando de Lanús: uno como local (1 a 0), en el marco de la fecha 27 del torneo 2017, y el otro de visita, también 1 a 0, en la fecha inicial del torneo 2016. Además, se impuso de visitante dirigiendo a Godoy Cruz (1 a 0) en la jornada 16 del Torneo Final 2014.

El detalle de los empates contempla: un 0 a 0 con Almirón dirigiendo Boca como local, en la fecha 11 del torneo 2023; y un 1 a 1, también como local, cuando estaba al frente de San Lorenzo, en la fecha 15 de la Superliga 2019.

Mientras que las derrotas, además de la que sufrió por Copa Argentina, fueron tres: al frente de Boca en La Bombonera (0-1), en la fecha 12 del torneo 2023; conduciendo a Lanús (1-2), como visitante en la fecha 3 de la Copa de Liga 2022 y al mando de Independiente (0-1), de visita en la fecha 2 del Torneo de Transición 2015.