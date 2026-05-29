La Capital | Política | Federico Angelini

Federico Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

El rosarino y exfuncionario nacional hará base en Rosario, donde seguirá de cerca la investigación criminal y ejercerá la vocería del trabajo de una cartera clave en el gabinete de Pullaro

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

29 de mayo 2026 · 19:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
Angelini

Foto: @maxipullaro.

Angelini, Cococcioni y Pullaro, junto a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Federico Angelini, quien una semana atrás había renunciado a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional, debutó este viernes al frente de la Secretaría de Gestión Institucional de la cartera de Justicia y Seguridad de Santa Fe, área que en breve modificará su nombre. El rosarino centrará su labor en la ciudad, monitoreando la investigación criminal, entre otras tareas.

“Nueva reunión semanal para seguir bien de cerca la operatividad policial en cada rincón de la provincia. Hoy le dimos la bienvenida formal a Angelini, quien se suma al equipo del Ministerio de Seguridad”, escribió el gobernador Maximiliano Pullaro en su cuenta de la red social X. Y añadió al posteo una foto junto al flamante funcionario.

En ese sentido, el jefe de la Casa Gris completó: “Fede ya venía desempeñándose en la coordinación con las fuerzas federales y ahora se integra a nuestro equipo para seguir sumando y trabajando por el orden, el control y la seguridad de todos los santafesinos”.

Embed

El nuevo rol de Federico Angelini

La gestión de Angelini, según pudo saber La Capital, hará base en Rosario, donde tiene previsto seguir de cerca la investigación criminal y ejercer la vocería de las acciones a encarar por la cartera de Seguridad provincial, que comanda Pablo Cococcioni, entre otras labores.

El exfuncionario nacional desembarcó en el área que condujo Virginia Coudannes hasta que asumió como portavoz de la gestión de Pullaro.

Tras la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional, Angelini continuó en funciones bajo la dirección de Alejandra Monteoliva. Y ejerció un rol clave tanto en el Plan Bandera, que permitió revertir el alarmante accionar del delito complejo en Rosario, como en la labor conjunta de las fuerzas federales y provinciales.

Por lo pronto, Martín Culatto, actual director de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad Nacional, pica en punta para ocupar el despacho que dejó libre el rosarino.

angelini.jpg
Antes de alejarse de la cartera de Seguridad Nacional, Angelini venía coordinando el trabajo de las fuerzas federales en territorio santafesino.

Antes de alejarse de la cartera de Seguridad Nacional, Angelini venía coordinando el trabajo de las fuerzas federales en territorio santafesino.

Las razones de la dimisión de Angelini obedecieron al convencimiento personal de haber cumplido un ciclo iniciado dos años y medio atrás y, paralelamente, a la intención del gobierno de Unidos de integrarlo a su equipo de trabajo.

Respecto de los días por venir, está garantizada la continuidad del Plan Bandera y la labor en equipo con las fuerzas federales de seguridad.

>> Leer más: De la Nación a Santa Fe: Federico Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

En los últimos días también había comenzado a tomar forma la postulación de Angelini a intendente de Rosario. Una chance que, consumada su incorporación al gabinete de Pullaro, seguramente adquirirá potencia.

En Santa Fe, el PRO es una pieza fundamental de Unidos, la coalición de gobierno provincial.

Noticias relacionadas
Federico Angelini, quien venía coordinando el accionar de las fuerzas federales principalmente en Rosario, considera que ya cumplió un ciclo en el Ejecutivo nacional.

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

El gobernador Maximiliano Pullaro resaltó el lugar de la obra pública para la gestión provincial. 

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Javier Milei se reunió este viernes con integrantes de la Cámara de Representantes y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

La conducción nacional del PRO encabezó una jornada de trabajo con representantes legislativos de distintos distritos del país.

Mauricio Macri reunió a legisladores provinciales del PRO

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Lo último

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: cómo es la estrategia de Meta para competir con OpenAI y Google

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: cómo es la estrategia de Meta para competir con OpenAI y Google

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

El gremio que nuclea a los docentes universitarios planteó una votación nacional general para no iniciar las clases a partir de la segunda mitad del año lectivo. La moción deberá llevarse al plenario de Conadu
Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar
Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua
Policiales

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?
Policiales

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ovación
Urba: Atlético del Rosario va por Newman para confirmar sus apetencias

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Atlético del Rosario va por Newman para confirmar sus apetencias

Urba: Atlético del Rosario va por Newman para confirmar sus apetencias

Urba: Atlético del Rosario va por Newman para confirmar sus apetencias

Vóley: Las Panteras vuelven a Rosario para enfrentar a Bulgaria

Vóley: Las Panteras vuelven a Rosario para enfrentar a Bulgaria

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

La Ciudad
Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Región

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Por Claudio Berón
Policiales

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer
Policiales

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático
La Ciudad

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático

Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales
Ovación

Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales

El FMI pide compensar la baja de retenciones con subas al monotributo
Economía

El FMI pide compensar la baja de retenciones con subas al monotributo

Newells aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador
POLICIALES

Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

Avanza el juicio político contra el juez rosarino Gastón Salmain
Política

Avanza el juicio político contra el juez rosarino Gastón Salmain

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez
Política

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

Conflicto de Aceiteros: entre el fruto salarial y el pedido desorbitante

Por Facundo Borrego
Economía

Conflicto de Aceiteros: entre el "fruto salarial" y el pedido "desorbitante"

Luis Caputo: La economía se llevará puesta a la política y Milei ganará cómodamente
Economía

Luis Caputo: "La economía se llevará puesta a la política y Milei ganará cómodamente"

El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades
Economía

El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo
la ciudad

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo

EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC
El Mundo

EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura
Información General

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros
OVACION

Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Conciliación obligatoria: La lucha continúa, afirman aceiteros de San Lorenzo
Economía

Conciliación obligatoria: "La lucha continúa", afirman aceiteros de San Lorenzo