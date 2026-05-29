Federico Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

El rosarino y exfuncionario nacional hará base en Rosario, donde seguirá de cerca la investigación criminal y ejercerá la vocería del trabajo de una cartera clave en el gabinete de Pullaro

Angelini, Cococcioni y Pullaro, junto a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Federico Angelini , quien una semana atrás había renunciado a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional, debutó este viernes al frente de la Secretaría de Gestión Institucional de la cartera de Justicia y Seguridad de Santa Fe, área que en breve modificará su nombre . El rosarino centrará su labor en la ciudad, monitoreando la investigación criminal, entre otras tareas .

“Nueva reunión semanal para seguir bien de cerca la operatividad policial en cada rincón de la provincia. Hoy le dimos la bienvenida formal a Angelini, quien se suma al equipo del Ministerio de Seguridad ”, escribió el gobernador Maximiliano Pullaro en su cuenta de la red social X. Y añadió al posteo una foto junto al flamante funcionario.

En ese sentido, el jefe de la Casa Gris completó: “Fede ya venía desempeñándose en la coordinación con las fuerzas federales y ahora se integra a nuestro equipo para seguir sumando y trabajando por el orden, el control y la seguridad de todos los santafesinos” .

Una nueva reunión semanal para seguir bien de cerca la operatividad policial en cada rincón de la provincia. Hoy le dimos la bienvenida formal a @fangelini , que se suma al equipo del @MinSegSF . Fede ya venía trabajando en la coordinación con las fuerzas federales dentro del Plan… pic.twitter.com/x8ad9TTg5D

El nuevo rol de Federico Angelini

La gestión de Angelini, según pudo saber La Capital, hará base en Rosario, donde tiene previsto seguir de cerca la investigación criminal y ejercer la vocería de las acciones a encarar por la cartera de Seguridad provincial, que comanda Pablo Cococcioni, entre otras labores.

El exfuncionario nacional desembarcó en el área que condujo Virginia Coudannes hasta que asumió como portavoz de la gestión de Pullaro.

Tras la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional, Angelini continuó en funciones bajo la dirección de Alejandra Monteoliva. Y ejerció un rol clave tanto en el Plan Bandera, que permitió revertir el alarmante accionar del delito complejo en Rosario, como en la labor conjunta de las fuerzas federales y provinciales.

Por lo pronto, Martín Culatto, actual director de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad Nacional, pica en punta para ocupar el despacho que dejó libre el rosarino.

angelini.jpg Antes de alejarse de la cartera de Seguridad Nacional, Angelini venía coordinando el trabajo de las fuerzas federales en territorio santafesino. Foto: Archivo / La Capital.

Las razones de la dimisión de Angelini obedecieron al convencimiento personal de haber cumplido un ciclo iniciado dos años y medio atrás y, paralelamente, a la intención del gobierno de Unidos de integrarlo a su equipo de trabajo.

Respecto de los días por venir, está garantizada la continuidad del Plan Bandera y la labor en equipo con las fuerzas federales de seguridad.

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En los últimos días también había comenzado a tomar forma la postulación de Angelini a intendente de Rosario. Una chance que, consumada su incorporación al gabinete de Pullaro, seguramente adquirirá potencia.

En Santa Fe, el PRO es una pieza fundamental de Unidos, la coalición de gobierno provincial.