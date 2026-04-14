Messi tendrá nuevo DT: sorpresiva renuncia de Javier Mascherano en Inter Miami
El exentrenador de la selección sub-20 dio un paso al costado por "motivos personales" y fue reemplazado de manera interina por otro argentino.
14 de abril 2026·14:59hs
Javier Mascherano anunció su sorpresiva renuncia como entrenador de Inter Miami y no dirigirá más al equipo de Lionel Messi, con el que viene de coronarse campeón de la MLS por primera vez en su historia. El excapitán de la selección argentina habría dado un paso al costado por “motivos personales”.
“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami. En primer lugar, quisiera agradecer al club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, expresó Mascherano en un comunicado oficial de Inter.
El entrenador deja su lugar en Las Garzas tras apenas siete partidos en esta temporada, donde sumó 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y solamente una derrota, pero lleva dos igualdades consecutivas como local ante Austin y New York Red Bulls.
“También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia -hinchada de Inter Miami-, porque nada de esto habría sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el club seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo”, aseguró el exmediocampista.
Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.
El equipo plagado de compatriotas, encabezado por Messi y Rodrigo De Paul, y con la presencia de Mateo Silvetti, a quien había dirigido durante su paso por la selección argentina sub-20 cuando el delantero jugaba en Newell's.
“Javier siempre formará parte de la historia de este club y ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami. No solo por ser pieza clave en logros inolvidables, como la conquista de la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al frente del equipo”, remarcó Jorge Mas, propietario de la franquicia de Florida.
A su vez, el dueño y gerente de Inter Miami concluyó: “Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal”.
Quién reemplazará a Mascherano
Además de la salida de Mascherano, el cuerpo técnico que asumió junto al argentino en enero de 2025 también dejará al club estadounidense. Por eso, los dirigentes anunciaron que Guillermo Hoyos asumirá el cargo de entrenador del primer equipo durante los próximos partidos.
El nuevo DT interino de Inter Miami, también argentino, sumó más de 20 años de experiencia como jugador profesional, además de ser entrenador y director deportivo con una amplia trayectoria en el fútbol internacional.
El cordobés dirigió a Talleres y Aldosivi en Argentina, así como a otros clubes de México, Chile, Grecia, Chipre y Bolivia, donde también fue entrenador del seleccionado boliviano. Por otro lado, trabajó con el desarrollo de juveniles en Barcelona y, en 2023, se incorporó a la estructura de Inter Miami comoresponsable de supervisar e impulsar el desarrollo de jugadores, además de ser director deportivo hasta la fecha.
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