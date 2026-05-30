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Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

La chica estaba desaparecida desde el sábado pasado. Su cuerpo fue encontrado en un descampado y hay un hombre detenido por la causa

30 de mayo 2026 · 17:02hs
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La adolescente era buscada intensamente desde hacía una semana

La adolescente era buscada intensamente desde hacía una semana

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace. La adolescente de 14 años, que era intensamente buscada desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba, fue hallada muerta este viernes en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.

La confirmación llegó cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana de su desaparición. El hallazgo se produjo en un sector que era rastrillado desde hacía más de 30 horas por personal policial y judicial.

El padre de la adolescente, Gabriel Vega, estuvo presente en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero. La llegada de una camioneta morguera a la zona, alrededor de las 16, anticipó el desenlace que finalmente fue confirmado por las autoridades.

El único sospechoso

La investigación tiene hasta el momento a un único detenido: Claudio Barrelier. Según trascendió, el hombre admitió haber estado en el descampado donde apareció el cuerpo de la adolescente. Los investigadores intentan reconstruir los movimientos de la joven desde la noche del sábado 23 de mayo, cuando llegó a ese sector de la capital cordobesa.

De acuerdo con la pesquisa, Barrelier se trasladó hasta el lugar en un automóvil Ford K negro que había solicitado prestado a una mujer de su entorno.

Mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias de la muerte de la adolescente, el padre de Agostina sostuvo que el detenido no habría actuado solo y pidió que todas las personas involucradas aporten información.

"Hay gente que fue cómplice", afirmó en declaraciones televisivas. Además, reclamó que quienes tengan datos sobre lo ocurrido colaboren con la Justicia para esclarecer el caso.

La causa continúa bajo la órbita de la fiscalía de Raúl Garzón, que ahora concentra los esfuerzos en determinar cómo murió la adolescente y si hubo otras personas involucradas en el hecho.

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