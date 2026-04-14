La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Emiliano Endrizzi fue detenido luego de activar los protocolos correspondientes a pesar de ser una falsa alarma. El juez dispuso la libertad, pero con medidas restrictivas

Gimnasia de Jujuy se preparaba para viajar a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario, pero no contaron con el gesto de Emiliano Endrizzi , que acusó a un compañero de tener una bomba arriba del avión de Flybondi. Por protocolo, la policía requisó la aeronave y detuvo al jugador del Lobo jujeño. Aunque, los uniformados no encontraron explosivos, el deportista tuvo que dar explicaciones a la justicia .

Endrizzi se encontró con el fiscal federal Sebastián Jure , titular del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Jujuy, que pidió la prisión preventiva para el futbolista. Se lo acusa de intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.

Antes de partir hacia Buenos Aires y mientras el plantel de fútbol acomoda sus valijas, Endrizzi hizo algo inesperado . Gritó: " Bomba " y encendió las alarmas. El capitán del vuelo activó los protocolos para casos de emergencia y todos los pasajeros tuvieron que abandonar el avión. El incidente ocurrió a bordo del vuelo FO5181 que iba a partir desde el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán con destino a Aeroparque.

La noticia recorrió los portales de todo el país y el video de Endrizzi bajando esposado del avión se volvió viral. Por eso el caso tomó tal relevancia que derivó en comunicados de la empresa aérea Flybondi y el propio club de Jujuy.

La imputación a Endrizzi llegó días más tarde y a pesar de que la fiscalía pidió la prisión preventiva, el juez federal de Garantías, Eduardo Hansen, tomó otras medidas. En la resolución, el juez sostuvo que “estas bromas graciosas” o “comentarios desafortunados” provocan temor generalizado y deben ser tratadas “con severidad”.

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Hansen dispuso la libertad provisoria del futbolista, pero le agregó una serie de medidas restrictivas. Ahora, el defensor no podrá salir del país sin autorización judicial y deberá presentarse cada 7 días ante la delegación local de la Policía Federal e informar cualquier cambio de domicilio.

El fiscal Jure destacó que la acción del deportista generó temor y un contratiempo al resto de los pasajeros. También un impacto operativo y económico a la empresa. De acuerdo con la información que brindó la aerolínea, el operativo que provocó el riesgo de una bomba afectó a más de 1.200 pasajeros.

Además, Jure detalló que el incidente requirió la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y personal de otras fuerzas, autoridades de distintos organismos y equipos de emergencia, con el fin de conformar un comité de crisis y un operativo que duró más de tres horas.

Qué dijo Gimnasia de Jujuy

Inmediatamente de conocerse el caso, Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado donde destacó el operativo de la empresa, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los organismos intervinientes. Además, se desligó de los dichos de su futbolista.

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Emiliano Endrizzi desató el pánico antes del despegue.



Evacuaron a todos los pasajeros, intervino la policía y se demoró el vuelo.



El jugador podría afrontar consecuencias… pic.twitter.com/cdoBCmN3Hb — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 11, 2026

"El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución", expresó el Lobo jujeño a través de sus redes sociales.

Por otra parte, el club de Jujuy se manifestó con "total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder".