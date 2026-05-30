El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Desde el oeste de Santa Fe, Zenón Pereyra competirá por el premio Best Tourism Villages junto a otros siete pueblos de Argentina

Zenón Pereyra es un típico pueblo santafesino . Tranquilo, ordenado y pintoresco. Sus 2.100 habitantes conviven en una calma particular, pero en las últimas horas todos hablan de lo mismo: la participación en el premio internacional para ser considerado uno de los mejores pueblos del mundo. Esta distinción es otorgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los ganadores se conocerán a mediados de octubre.

La iniciativa “ Best Tourism Villages ” reconoce destinos rurales de todo el mundo que utilizan el turismo como herramienta de desarrollo, preservación cultural e impulso económico para las comunidades locales. Se trata de una de las distinciones más importantes a nivel global vinculadas al turismo sostenible y al desarrollo territorial.

Zenon Pereyra fue elegido como uno de los ocho pueblos de Argentina que competirán por el premio internacional. Además de la localidad santafesina , fueron seleccionados Mar de las Pampas (Provincia de Buenos Aires), Villa General Belgrano (Córdoba), Cachi (Salta), Tafí del Valle (Tucumán), Puerto Pirámides (Chubut), Villa Sanagasta (La Rioja) y El Trapiche (San Luis) . Estos pueblos fueron elegidos entre 56 postulantes de todo el país.

La postulación fue impulsada mediante un trabajo articulado entre el gobierno nacional, la Secretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y la comuna local, acompañando el proceso técnico y estratégico requerido para presentar la candidatura ante ONU Turismo. El trabajo conjunto incluyó la recopilación de información, el fortalecimiento de los ejes de sostenibilidad, identidad cultural, desarrollo turístico y participación comunitaria.

Este reconocimiento permitirá fortalecer el posicionamiento turístico de Zenón Pereyra a nivel nacional e internacional, ampliar sus oportunidades de promoción, generar nuevas posibilidades para emprendedores y prestadores turísticos, y consolidar un modelo de desarrollo basado en la identidad local y la sostenibilidad.

El pueblo santafesino entre los mejores del mundo

Zenón Pereyra está en el oeste santafesino dentro del departamento Castellano. En cada esquina confluyen la tranquilidad, la vida comunitaria, las tradiciones y el arraigo cultural.

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Es común encontrar espacios atravesados por la masonería y tiene en el Museo Bucci de automovilismo su principal atracción. Es conocida por sus celebraciones populares, las caravanas de autos antiguos y las costumbres de los pioneros italianos toman las calles del pueblo, y la vinculación con la producción local.

Fue fundado el 17 de octubre de 1891 y además del Museo Bucci cuenta con la Casa Viva, la Biblioteca Popular y la Sociedad Italiana son instituciones emblemáticas que resguardan la vida social, artística e histórica de la comunidad.

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Como todo pueblo, la gastronomía se basa en recetas tradicionales heredadas de la inmigración española, suiza e italiana, destacándose la herencia piamontesa. El ajenjo, licor anisado elaborado con ajenjo, anís e hinojo, es símbolo de hospitalidad local.