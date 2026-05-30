Santa Fe: balearon a un policía en medio de un tiroteo en barrio San Lorenzo

El disparo impactó en el chaleco antibalas. No hubo enfrentamiento y los agresores fueron detenidos.

En la tarde del viernes un oficial del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa fe fue baleado mientras los efectivos intentaban reprimir un delito. Los hechos se desencadenaron cuando vecinos del barrio San Lorenzo llamaron al 911 tras escuchar reiterados disparos de arma de fuego en inmediaciones de la esquina de Roque Sáenz Peña y pasaje Cervantes. Los operadores de la central de emergencias enviaron al lugar patrulleros del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe. Al llegar los policías fueron recibidos a los tiros.

En medio de la balacera y la confusión el suboficial José L. T., de 42 años, se parapetó detrás de un tapial y, al agacharse, sintió un fuerte ardor en el pecho; "Me pegaron, me dieron un balazo", dijo a su compañero. El efectivo herido fue retirado del lugar en plena emergencia y trasladado de urgencia, en un patrullero con balizas y sirenas encendidas, al hospital José María Cullen. Allí se comprobó que el proyectil había impactado de lleno en el chaleco, que absorbió la energía del disparo en una zona vital y le salvó la vida.

Con los refuerzos ya desplegados en el sector, los efectivos reorganizaron el operativo y ejecutaron un movimiento táctico de pinzas que permitió la aprehensión de cuatro hombres, señalados como los responsables de los disparos.

No hubo enfrentamiento

Fuentes policiales remarcaron que no existió un intercambio de disparos entre ambas partes. Según la reconstrucción preliminar, los agresores abrieron fuego contra los efectivos en dos oportunidades: primero contra los agentes del Comando Radioeléctrico y luego contra los integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería. Mientras se desarrollaba el procedimiento, un jefe policial de la Unidad Regional I La Capital y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, se hicieron presentes en el lugar para supervisar las actuaciones e impartir directivas.

Los cuatro aprehendidos fueron identificados como F. E. B., de 25 años —señalado como el presunto autor del disparo que hirió al oficial—, A. G. N., de 26; M. N. N., de 28; y M. A. M., de 35 años. Tras su captura fueron trasladados a Medicina Legal para la correspondiente revisación médica e identificación, y posteriormente quedaron alojados en dependencias de la Comisaría 2ª de Santa Fe.

El efectivo se encuentra fuera de peligro gracias a que el chaleco balístico detuvo el proyectil que impactó en una zona de riesgo.