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Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El presidente de la Asociación de Cirugía Plástica, Mauro Soriano, dio detalles de las preferencias locales en cuanto a las prótesis

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

30 de mayo 2026 · 11:29hs
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¿Las rosarinas van por más o quieren lolas naturales? 

¿Las rosarinas van por más o quieren "lolas" naturales?  

La actriz y empresaria Flavia Palmiero contó públicamente hace unos días que se había quitado los implantes mamarios que tenía desde que era joven (dijo además que los había renovado en distintas etapas de su vida y con diferentes volúmenes). "Ahora, decidí sacarme las prótesis mamarias", expresó en un video en sus redes sociales la mujer que tiene 59 años. "Hace más de un mes me quité las siliconas que me puse hace 25 años, fui una decisión difícil porque le temo a los quirófanos. Me operé pero ahora estoy muy contenta porque siento que volví a ser yo, estoy volviendo a mi cuerpo y vida natural", señaló. Palmiero es una de las tantas famosas que en los últimos años siguieron ese camino. ¿Es tendencia? ¿Son casos aislados? ¿Cuál es la situación en Rosario en relación a las prótesis de mamas por estética.

La Capital habló con Mauro Danielo Soriano, cirujano plástico, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Rosario y el Litoral, quien dio a conocer qué pasa entre las rosarinas que optan por cambiar la apariencia de sus lolas por cuestiones estéticas (decisión que no está exenta de aspectos emocionales). Y aunque reconoció que cada vez son más las que consultan para quitarse las prótesis, en realidad, la tendencia en la ciudad sigue siendo la de colocarse prótesis e incluso, en algunos casos, seguir aumentando el volumen.

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El médico también hizo referencia al panorama general y admitió que la crisis, la recesión, ha impactado en este campo de la medicina: "Actualmente las cirugías pláticas han tenido un descenso en cantidad por la contracción de la economía, pero respecto a los implantes de mamas en particular la tendencia sigue siendo la misma de los últimos años: es una intervención muy pedida que está en el tercer lugar como procedimiento (detrás de las liposucciones y la cirugía de párpados).

Flavia Palmiero además explicó que nunca echó a Bárbara Vélez de su casa.
Flavia Palmiero, siendo muy joven, se hizo implante de mamas. Ahora prefiere volver a la situación inicial

Flavia Palmiero, siendo muy joven, se hizo implante de mamas. Ahora prefiere volver a la situación inicial

Edades y situaciones

Las famosas que hacen la explantación (quitarse las prótesis) y hablan de eso, "lo hacen para ponerse en el grupo de personas naturales en congruencia con la moda de mayor cuidado personal sin necesidad de cirugía plástica", destaca el especialista.

Soriano comentó que en Rosario las edades de quienes buscan modificar sus mamas con cirugía van desde los 17 años a los 74 años.

Quitar y rellenar

¿Y cómo es el resultado cuando alguien toma la decisión de "volver a lo natural"? "En las mamas sin prótesis (en relación a cómo quedan) va a depender del volumen mamario y graso que tenga la paciente —entre el lugar de la prótesis y el volumen general de sus mamas— ahí es clave darles, desde lo profesional, todas las explicaciones a las pacientes. Cómo quedarían sin los implantes", comentó el cirujano.

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Están las que desean sacárselas "porque sienten que cumplieron un ciclo, otras que tienen alguna sintomatología relacionada a un síndrome llamado de Asia (una reacción del cuerpo que puede aparecer cuando hay sustancias extrañas como los implantes mamarios, y otras)", de acuerdo a la explicación del médico. Luego aclaró: "Es algo que no está comprobado científicamente, incluso en estudios internacionales ha sido refutado, no es una patología, pero no podemos negar que hemos visto pacientes con sintomatología similar, y que al retirar el implante volvieron a sentirse bien, como estaban antes". En los casos en los que los se retiran, acota, "queda tejido mamario residual y uno hace la reconstrucción posible".

Sacarlas sí o sí

Soriano señaló que otras pacientes que "se quieren sacar los implantes sin importar como queda el excedente de piel, o cómo queda la areola" de la mama. "A algunas les preocupan más las estructuras, cómo van a quedar. Los especialistas optamos por rellenos de grasa en los colgajos, en el pectoral, mejoramos la posición de la areola, dependiendo de las posibilidades de cada caso", expresa.

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Cambio. La exparticipante de
Cambio. La exparticipante de "Gran Hermano" ahora se dedica al fitness y quiere ser personal trainer.

El facultativo concluyó que, en definitiva, "uno tiene que ser empático, escuchar como médico, y de ahí va a salir la mejor resolución para cada una".

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"Los cirujanos plásticos, que hacemos arte también, siempre buscamos la armonía, la simetría, la satisfacción de los pacientes que vienen con algún problema que les genera impacto en el estado de ánimo, en sus relaciones íntimas, en su vida social. Guiamos, les damos diferentes opciones porque sin dudas el paciente también forma parte de la decisión".

El grupo de las que deciden quitarse los implantes mamarios está conformado sobre todo por mujeres de alrededor de 40 años, con hijos, activas social y laboralmente, y que entrenan.

El panorama en la ciudad

El presidente de la entidad que nuclea a los cirujanos plásticos de la región, comenta que en general, entre las mujeres que vienen a realizarse una cirugía y ya tienen implantes mamarios "hay dos grandes grupos: las que quieren mantener el volumen y las que quieren reducirlo, aquí tenemos, como mencioné, la explantación. Y entre las que tienen implantes sigue habiendo mujeres que quieren colocarse más volumen del que tienen".

En esas situaciones en las que se pide aumentar, "uno trata de persuadirlas de que no lo hagan porque si están un poco caídas las mamas, el incremento de volumen genera una caída mayor porque ya los tejidos están tocados, operados, y en realidad, la mama debe ser reforzada", detalla el cirujano rosarino.

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