La Capital | Primera C

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo

Córdoba empieza la tarde visitando a Claypole y una horas después Argentino recibe a Estrella del Sur y Leones visita a Luján por la Primera C

30 de mayo 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C: Joaquín Messi

Primera C: Joaquín Messi, con la 10 charrúa por supuesto. Central Córdoba va por otro triunfo
Argentino juega en el Olaeta. Theo Guiñazú vuelve al equipo luego de la expulsión en el clásico.

Argentino juega en el Olaeta. Theo Guiñazú vuelve al equipo luego de la expulsión en el clásico.
Va por más:  Cristian Bonesso

Gentileza: Prensa Leones FC

Va por más:  Cristian Bonesso, una de las figuras de Leones FC.

Con la premisa de finalizar de la mejor manera el cierre de la primera rueda, Argentino, Central Córdoba y Leones FC salen a escena en el marco de la 14ª fecha de la Primera C . Los salaítos reciben a Estrella del Sur en barrio Sarmiento.

Por su parte Central Córdoba y Leones FC jugarán sus encuentros en calidad de visitante ante Claypole y Luján, respectivamente. Los charrúas arrancarán a las 14.30 y el Sala y el club de los Messi a las 15.30. Será la primera vez que los tres clubes del ascenso de Rosario jueguen un día sábado.

Llegan con distintas realidades

Los tres equipos llegan a esta fecha con distintas realidades. Leones y Córdoba vienen de obtener dos triunfos importantes en Arroyo Seco y el Gabino Sosa. El equipo de Franco Ferlazzo derrotó a General Lamadrid en forma agónica por 2 a 1 y el Matador en un partidazo venció a Central Ballester por 3 a 2. En tanto, Argentino rescató un punto en su visita a Berazategui, ante el líder, y empató 2 a 2.

>> Leer más: El final del semestre vuelve a poner a Central al límite de la exigencia física

El Matador viaja al Capocasa

El primero en abrir el fútbol sabatino será Central Córboba visitando a Claypole en el partido de Almirante Brown, a partir de las 14.30, en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. El árbitro será David Cornejo. El equipo Tambero viene de perder por goleada ante Yupanqui por 4.0.

Con un semblante por las nubes por volver al triunfo y quedar en zona de Reducido, los dirigidos por Cacho Sialle buscarán los tres puntos para continuar escalando en la Zona B, donde Lamadrid es líder con 23 unidades.

El técnico Cacho Sialle dispondrá del mismo once que viene de vencer a Ballester en Tablada. En el arco, Matías Giroldi sigue siendo la seguridad en los tres palos, la defensa será la misma de los últimos dos encuentros: Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yazszcuk y Emanuel Fernández; el mediocampo va con Joaquín Messi, Nery Domínguez, Facundo Galli y Cristian Sánchez; y Marcos Córdoba y Franco Fernández arriba.

Leones fc
Va por más: Cristian Bonesso, una de las figuras de Leones FC.

Va por más: Cristian Bonesso, una de las figuras de Leones FC.

Leones viaja a la Basílica

El equipo dirigido por Franco Ferlazzo de muy buen presente buscará afirmarse en la cuarta categoría. Viene de obtener un triunfazo ante Lamadrid, líder de la Zona B para quedar a dos unidades de la cima.

Esta tarde tendrá una difícil parada en la ciudad de la Basilica visitando a Luján, equipo que se ubica en la cuarta posición con 20 unidades y a un punto de los rosarinos. El Lujanero viene de ganarle a Atlas por 3 a 2 en General Rodríguez.

>>Leer más: A Central le faltó estatura futbolística en Quito, perdió y quedó segundo en el grupo

El equipo de la Familia Messi es la revelación en la C

Para el equipo de la familia de los Messi en la primera participación por los torneos de AFA, será muy difícil. Hasta el momento, el plantel respondió con creces, los resultados están a la vista y a tres fechas de finalizar la primera rueda, es una grata sorpresa para la divisional.

El posible once de Leones sería con: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Kevin Collera y Franco Tanneur; Marcos Benítez y Juan Ignacio Vieyra; Cristian Bonesso y Gonzalo González.

Argentino obligado a ganar

Por barrio Sarmiento, el panorama futbolístico quiere mejorar pero le sigue costando. El equipo dirigido por José Previti no puede levantar cabeza, necesita un triunfo urgente para salir del fondo de la Zona A. Esta tarde recibirá a Estrella del Sur a las 15.30.

En realidad el Salaíto es el segundo equipo que más empató en el torneo y eso le restó muchos puntos. Y ha sido superior varias veces, como ante el líder Berazategui, y no pudo ganarle.

Salaito
Argentino juega en el Olaeta. Theo Guiñazú vuelve al equipo luego de la expulsión en el clásico.

Argentino juega en el Olaeta. Theo Guiñazú vuelve al equipo luego de la expulsión en el clásico.

El Salaíto con dos cambios

El técnico albo realizará dos cambios, uno obligado y el restante táctico. Ingresan Juan Braña por el expulsado Tiago Celes, y Thiago Guiñazú vuelve tras cumplir una fecha en lugar de Carlos Raga.

El equipo: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Juan Ignacio Braña, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Manuel Correa, Dago Sánchez y Guiñazú; Julián Andrada y Wilfrán Orejuela.

En el Olaeta estará el régimen de Tribuna Segura y todo el mundo debe entrar con DNI.

Noticias relacionadas
Primera C. Todo es alegría para el plantel de Leones FC tras la importante victoria ante Lamadrid, puntero de la Zona B 

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C. El Pato Cristian Sánchez es la carta que tiene el Matador para recibir al canalla de la C.  

Leones FC buscará bajar al líder Lamadrid y Central Córdoba, sumar de a tres ante Ballester

Primera C. Leones FC, dirigido por Franco Ferlazzo, quiere afianzarse en la cuarta categoría en el primer año en los torneos de AFA. 

Primera C: con un protagonista y dos relegados, los clubes rosarinos van por un buen cierre de semestre

Ver comentarios

Las más leídas

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Lo último

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El presidente de la Asociación de Cirugía Plástica, Mauro Soriano, dio detalles de las preferencias locales en cuanto a las prótesis

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes
Ovación

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado
La Ciudad

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Pullaro: Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción
Politica

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River
Ovación

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

La Ciudad
Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias
La Región

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville
Policiales

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo
La Región

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas
Policiales

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro
La Ciudad

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más
Policiales

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio
La Ciudad

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Por Pablo R. Procopio
Opinión

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Región

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Por Claudio Berón
Policiales

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa