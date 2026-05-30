Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo

Córdoba empieza la tarde visitando a Claypole y una horas después Argentino recibe a Estrella del Sur y Leones visita a Luján por la Primera C

Va por más: Cristian Bonesso, una de las figuras de Leones FC.

Argentino juega en el Olaeta. Theo Guiñazú vuelve al equipo luego de la expulsión en el clásico.

Primera C: Joaquín Messi, con la 10 charrúa por supuesto. Central Córdoba va por otro triunfo

Con la premisa de finalizar de la mejor manera el cierre de la primera rueda, Argentino, Central Córdoba y Leones FC salen a escena en el marco de la 14ª fecha de la Primera C . Los salaítos reciben a Estrella del Sur en barrio Sarmiento.

Por su parte Central Córdoba y Leones FC jugarán sus encuentros en calidad de visitante ante Claypole y Luján, respectivamente. Los charrúas arrancarán a las 14.30 y el Sala y el club de los Messi a las 15.30. Será la primera vez que los tres clubes del ascenso de Rosario jueguen un día sábado.

Los tres equipos llegan a esta fecha con distintas realidades. Leones y Córdoba vienen de obtener dos triunfos importantes en Arroyo Seco y el Gabino Sosa. El equipo de Franco Ferlazzo derrotó a General Lamadrid en forma agónica por 2 a 1 y el Matador en un partidazo venció a Central Ballester por 3 a 2. En tanto, Argentino rescató un punto en su visita a Berazategui, ante el líder, y empató 2 a 2.

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El Matador viaja al Capocasa

El primero en abrir el fútbol sabatino será Central Córboba visitando a Claypole en el partido de Almirante Brown, a partir de las 14.30, en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. El árbitro será David Cornejo. El equipo Tambero viene de perder por goleada ante Yupanqui por 4.0.

Con un semblante por las nubes por volver al triunfo y quedar en zona de Reducido, los dirigidos por Cacho Sialle buscarán los tres puntos para continuar escalando en la Zona B, donde Lamadrid es líder con 23 unidades.

El técnico Cacho Sialle dispondrá del mismo once que viene de vencer a Ballester en Tablada. En el arco, Matías Giroldi sigue siendo la seguridad en los tres palos, la defensa será la misma de los últimos dos encuentros: Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yazszcuk y Emanuel Fernández; el mediocampo va con Joaquín Messi, Nery Domínguez, Facundo Galli y Cristian Sánchez; y Marcos Córdoba y Franco Fernández arriba.

Leones fc Va por más: Cristian Bonesso, una de las figuras de Leones FC. Gentileza: Prensa Leones FC

Leones viaja a la Basílica

El equipo dirigido por Franco Ferlazzo de muy buen presente buscará afirmarse en la cuarta categoría. Viene de obtener un triunfazo ante Lamadrid, líder de la Zona B para quedar a dos unidades de la cima.

Esta tarde tendrá una difícil parada en la ciudad de la Basilica visitando a Luján, equipo que se ubica en la cuarta posición con 20 unidades y a un punto de los rosarinos. El Lujanero viene de ganarle a Atlas por 3 a 2 en General Rodríguez.

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El equipo de la Familia Messi es la revelación en la C

Para el equipo de la familia de los Messi en la primera participación por los torneos de AFA, será muy difícil. Hasta el momento, el plantel respondió con creces, los resultados están a la vista y a tres fechas de finalizar la primera rueda, es una grata sorpresa para la divisional.

El posible once de Leones sería con: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Kevin Collera y Franco Tanneur; Marcos Benítez y Juan Ignacio Vieyra; Cristian Bonesso y Gonzalo González.

Argentino obligado a ganar

Por barrio Sarmiento, el panorama futbolístico quiere mejorar pero le sigue costando. El equipo dirigido por José Previti no puede levantar cabeza, necesita un triunfo urgente para salir del fondo de la Zona A. Esta tarde recibirá a Estrella del Sur a las 15.30.

En realidad el Salaíto es el segundo equipo que más empató en el torneo y eso le restó muchos puntos. Y ha sido superior varias veces, como ante el líder Berazategui, y no pudo ganarle.

Salaito Argentino juega en el Olaeta. Theo Guiñazú vuelve al equipo luego de la expulsión en el clásico.

El Salaíto con dos cambios

El técnico albo realizará dos cambios, uno obligado y el restante táctico. Ingresan Juan Braña por el expulsado Tiago Celes, y Thiago Guiñazú vuelve tras cumplir una fecha en lugar de Carlos Raga.

El equipo: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Juan Ignacio Braña, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Manuel Correa, Dago Sánchez y Guiñazú; Julián Andrada y Wilfrán Orejuela.

En el Olaeta estará el régimen de Tribuna Segura y todo el mundo debe entrar con DNI.