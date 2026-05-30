En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Newell's busca fortalecer la base interna de jóvenes con el aporte de refuerzos de valía que permitan el necesario salto de calidad

Ya se despejaron los nubarrones del comienzo de año y la dirigencia y Kudelka están manejando esta etapa en Newell's.

La pretemporada de Newell's transita por dos carriles distintos. Muy importantes. Por un lado, apunta a afirmar la base del equipo con gran acento juvenil que otorgó esbozos positivos en el cierre del torneo anterior, con seis encuentros sin perder. Y por otro, el entrenador Frank Kudelka junto a la dirigencia, están abocados a conseguir 4 o 5 futbolistas que eleven la calidad de las alternativas que exhibe el plantel actual.

Esta estrategia que está implementando la cúpula leprosa se direcciona tratando de esquivar inconvenientes de ocasión y errores de un pasado muy reciente. I ntentando caminar sin dar pasos en falso, que obliguen a retroceder en cada avance.

Sabe que tiene que apoyarse en lo construido para dejar de mirar atrás, y poder divisar su propio horizonte con confianza en lo suyo, y en lo que puede llegar a dar si se apoya en la experiencia y el oficio de Kudelka y se potencia con aportes puntuales y precisos en cada línea. Traer de afuera sólo lo que pueda sumar adentro.

Kudelka enderezó la nave

Ya no están y se despejaron los nubarrones del comienzo de año. Por suerte, con este capitán, con gran esfuerzo pudo enderezar y situar la nave sobre su línea de flotación y recorrido. Sin grandes oleajes, y con la proa apuntada hacia un destino mucho más ambicioso y respetuoso de sus mandatos naturales.

De esta manera, la entidad rojinegra busca fortalecer y afirmar la base interna de jóvenes de la casa, uno de los pocos grandes hallazgos que expuso este Newell’s en el primer semestre competitivo. Hacia allí busca direccionar sus focos de atención, apoyo y preparación.

Dentro de ese grupo de jugadores de la cantera propia que ya lograron insertarse de buena forma alrededor de la primera división rojinegra están el arquero Josué Reinatti; el defensor Jerónimo Russo, los volantes Luca Regiardo, Facundo Guch, y Jerónimo Gómez Mattar; y el delantero Francisco Scarpeccio.

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Newell's y sus inferiores

Cerca de alcanzar ese estado, en el que el DT ya puede disponer como piezas confiables dentro de la máxima exigencia deportiva, todavía se encuentra un poco más rezagado el mediocampista creativo Valentino Acuña, a quien le dieron la 10 en la espalda con todo lo que eso significa y fue uno de los que más le costó afirmarse.

El pibe asomó, pero no hizo pie y lentamente fue volviendo a perder terreno. Más allá de eso, muchos en Newell’s creen que es una carta fuerte que proviene de las inferiores rojinegras y que merece más oportunidades para terminar de consolidarse en el escenario mayor.

En este marco, en el Parque no se engañan y también tienen en claro que esa base no alcanza para dar pelea entre los de arriba hasta el final y que precisa aportes de valía. Eso quedó muy en evidencia en la primera mitad del año.

Dentro de los análisis que están efectuando en el búnker leproso, la lista de trabajo con 30 jugadores, a los que se podrían sumar valores de reserva cuando culminen su participación en el torneo Proyección, exponen debilidades y fortalezas que deben servir para calibrar la mira sobre los refuerzos que se necesitan.

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Cuatro o cinco refuerzos

En esta plataforma de acción, la directiva y el propio Kudelka, quienes están manejando este mercado de pases, estarían apuntando como refuerzos a un arquero, un marcador de punta derecho, un marcador central de preferencia zurdo, un volante creativo y además un delantero.

Según trascendió, algunas de las negociaciones ya se encuentran en marcha, pero como todavía falta mucho para el comienzo del torneo Clausura, que está previsto para el final del mes de julio, hay mucho tiempo para entablar tratativas para reforzar, mejorar y potenciar lo que hay en casa.

Este Newell’s tiene a su favor que el técnico y los que toman decisiones en la estructura de fútbol profesional del club, conocen mejor que nadie por dónde deben llegar estos arribos.

Newell's tiene mañana libre

Con 30 jugadores, el plantel rojinegro trabajó ayer por la mañana en el Centro Jorge Bernardo Griffa, bajo la modalidad de puertas cerradas y sin contacto con la prensa.

Y, de acuerdo a lo que comunicó el club del parque Independencia, se mantendrá este formato en la práctica que se desarrollará hoy, en el mismo turno y predio.

En estos días, los futbolistas rojinegros están siendo sometidos a distintas evaluaciones, exámenes médicos y físicos. Y, de acuerdo a lo anunciado, luego los jugadores serán liberados en la jornada de mañana.

Será la primera vez que tendrán libre dentro de este inicio de la pretemporada de invierno, con miras el inicio del torneo Clausura.

El próximo lunes tienen programado el retorno a las prácticas en el predio de Bella Vista, y será la primera semana completa de entrenamientos que afrontarán los futbolistas rojinegros.

La idea de la directiva es tener al menos cinco amistosos en este lapso.