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Coad llamó a paro por tiempo indeterminado en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

El gremio que nuclea a los docentes universitarios planteó una votación nacional general para no iniciar las clases a partir de la segunda mitad del año lectivo. La moción deberá llevarse al plenario de Conadu

29 de mayo 2026 · 17:28hs
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Docentes de la UNR nucleados en Coad continúan con el plan de lucha por la recomposición salarial

Docentes de la UNR nucleados en Coad continúan con el plan de lucha por la recomposición salarial

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) protagonizó una nueva asamblea docente donde quedaron plasmadas una serie de resoluciones que, de realizarse, podrían derivar en la discontinuidad de las clases en la UNR.

Reunidos en asamblea, este jueves desde Coad definieron impulsar, en el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), una votación para que se realice un paro por tiempo indeterminado a partir de junio.

Además, el gremio que nuclea a los docentes de la UNR definió plantear una votación nacional general para el no inicio del segundo cuatrimestre, definición que también deberá trasladarse al plenario de Conadu.

Las resoluciones de Coad

Este jueves 28 de mayo se realizó la asamblea docente y se tomaron una serie de resoluciones respecto al plan de lucha salarial y presupuestario, así como de otros aspectos de la vida universitaria, política y social nacional.

Las resoluciones definidas en la asamblea de Coad fueron las siguientes:

  • Impulsar en el plenario de secretarios generales de Conadu el mandato de la votación docente realizada en Coad y que está vigente desde marzo (es decir, que la federación Conadu realice "paro por tiempo indeterminado a partir de junio") y plantear una votación nacional general para el no inicio del segundo cuatrimestre a partir de una fecha a coordinar en el mes de agosto.
  • Ratificar el rechazo a toda propuesta del gobierno nacional que no sea presentada en el marco de la paritaria nacional.
  • Desarrollar asambleas por facultad de forma permanente desde ahora y hasta el segundo cuatrimestre, con el objetivo de discutir y trabajar las bases para el sostenimiento de las medidas de fuerza ante un posible no inicio de clases en la segunda mitad del año.
  • Proponer al plenario de secretarios generales de Conadu que los paros sean intersindicales y a nivel nacional.
  • Motorizar una juntada de firmas como herramienta de visibilización del conflicto universitario.
  • Realizar una marcha de docentes, del movimiento estudiantil y de toda la comunidad en junio, en el marco del paro docente.

El sueldo docente, en su nivel más bajo en los últimos 23 años

Los docentes de la UNR hicieron un paro de semana completa, de martes a viernes, en reclamo de un aumento salarial y de mayor presupuesto para las universidades públicas. La medida se replicó en la Facultad Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde martes y miércoles se llevaron adelante jornadas de visibilización, mientras que el jueves y viernes hubo paro sin actividades académicas. La huelga profundiza un conflicto de larga data: desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei, los salarios de los profesores perdieron un 35% de su poder adquisitivo, tanto que se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

En lo que va del año es la cuarta semana completa de paro que realiza el profesorado. La primera de estas medidas fue del 16 al 22 de marzo y después siguieron las huelgas del 30 de marzo al 4 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo. En el medio, hubo numerosas actividades para exhibir el reclamo, entre ellas la masiva marcha federal del 12 de mayo.

Según advirtió el secretario general del sindicato, Federico Gayoso, el cumplimiento de la medida refleja el malestar de los profesores universitarios. De acuerdo a las cifras de la Coad, desde diciembre de 2023 hasta este mes de mayo, los aumentos salariales acumulados suman un 169,3%, una cifra que se ubica muy por debajo de la inflación del mismo período que alcanza al 314,4% (con previsión de aumento del índice de precios al consumidor de 2,5% para mayo). Esto arroja una pérdida del poder adquisitivo del salario de 35 puntos desde el comienzo de la gestión libertaria.

"Con esta caída, la pérdida de masa salarial para cada docente es de 11,68 salarios. Es decir, un docente que cobra 1 millón de pesos, perdió durante el gobierno de Milei $11.680.000", apuntó Gayoso en conversación con La Capital.

En medio de esto, destacó también, hace 15 meses que no se actualiza el valor de la "garantía salarial" (el mínimo garantizado para los sueldos docentes) "que sigue en un millón para los profesores de dedicación exclusiva, $500.000 para la dedicación semiexclusiva y $250.000 para la simple. Los profesores que cobran esta garantía hace 15 meses que no tienen ningún tipo de aumento salarial"

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