Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Se realizaron tres allanamientos donde fueron atrapados cuatro hombres que habían sido perseguidos por los equipos de investigación de la PDI

Cuatro personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos en la zona sudoeste de Rosario en donde se secuestraron 32,8 gramos de marihuana, 0,5 gramos de cocaína y teléfonos celulares , además de otros elementos. Los procedimientos surgieron luego de una investigación donde se documentó que los aprehendidos comercializaban drogas.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante tres allanamientos en domicilios de calle Cagancha al 3500, casi esquina Cafferata, en el barrio Alvear.

Entre los procedimientos se detuvieron a cuatro personas de entre 18 y 27 años infringiendo la ley de estupefacientes. La intervención estuvo solicitada por la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, a cargo del fiscal César Cabrera.

Por disposición del fiscal Cabrera se procedió al secuestro de los elementos hallados y al traslado de los aprehendidos a sede de PDI para la prosecución de las actuaciones de rigor.

Investigación y detenciones

Las medidas fueron concretadas luego de una investigación desarrollada por personal de la División Microtráfico de la PDI, que permitió identificar a personas presuntamente vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

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Las tareas incluyeron vigilancias, observaciones encubiertas, registros fílmicos y entrevistas, elementos que fueron incorporados a la causa judicial.

Durante los procedimientos se constató la presencia de varios de los investigados, quienes habrían sido previamente documentados realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes tanto en la vía pública como en los inmuebles allanados.

detenidos sudoeste

Como resultado de las requisas fueron aprehendidos Franco Nahuel A. de 27 años, León Sebastián N., de 27 años, Nicolás Ezequiel A., de 18 años, y Alex Emanuel L. de 20 años.

Además se secuestraron teléfonos celulares, marihuana con un peso total de 32,8 gramos, un envoltorio con cocaína con un peso aproximado de 0,5 gramos, una tijera con vestigios de marihuana, dos cuadros de interés para la investigación y dinero en efectivo.