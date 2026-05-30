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El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

La Municipalidad actualizó el registro del sistema de monitoreo de más de 60 medidas programadas a nivel local

30 de mayo 2026 · 14:03hs
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El plan de acción climática promueve el uso de termotanques solares.

El plan de acción climática promueve el uso de termotanques solares.

La Municipalidad de Rosario presentó este sábado un balance positivo con respecto al Plan Local de Acción Climática (Plac). El relevamiento de 62 acciones orientadas a la preservación del ambiente arrojó un avance de más del 20 % en los últimos dos años.

Fuentes oficiales anticiparon que los datos actualizados del sistema de monitoreo estarán disponibles desde el próximo lunes en el sitio web oficial. El análisis correspondiente a 2025 indica que las medidas priorizadas llegaron al 77 por ciento, mientras que en 2023 eran poco más de la mitad del total las que estaban en implementación.

De acuerdo a la estadística que se difundió este fin de semana, Rosario ya cumplió con tres de las acciones proyectadas para el final de la década. El reporte del año anterior ratifica que la mayoría de las iniciativas tienen distintos niveles de desarrollo y también destaca que volvió a reducirse la cantidad de proyectos en elaboración.

¿Cómo funciona el Plan Local de Acción Climática en Rosario?

El Plac cuenta con un sistema de monitoreo para presentar periódicamente los resultados de las políticas climáticas del municipio. En 2023, el 55 % de las iniciativas planteadas estaban en fase de implementación. Al año siguiente, el indicador trepó hasta el 68 por ciento y en el período siguiente creció cinco puntos porcentuales más.

Desde el Palacio de los Leones afirmaron que el aumento "refleja la continuidad del esfuerzo por acelerar la ejecución de las medidas priorizadas". Al mismo tiempo, subrayaron que los informes de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público promueven la rendición de cuentas ante la ciudadanía y permiten ajustar y optimizar los programas estatales.

>> Leer más: Acción climática: doce proyectos de jóvenes rosarinos serán financiados por la Municipalidad y Bloomberg

La Municipalidad corroboró que no hubo cambios en cuanto al total de acciones proyectadas con respecto a 2024, aunque el año anterior se había producido una fuerte disminución. En la categoría siguiente aparecen siete proyectos en elaboración, tres menos que en el período previo.

A partir de estos resultados, el Plac 2030 indica que el 77 % de las acciones enumeradas ya se llevaron a cabo o están en implementación. Entre otras cuestiones, el plan se propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el acceso a energía limpia y segura.

Cuatro ejes de acción climática

El sistema de monitoreo cuenta con siete ejes de análisis. Uno de ellos es el de riesgo y resiliencia. En esta categoría se incluyen las tres medidas realizadas a nivel local y el resto están en elaboración o implementación.

En segundo lugar, dos acciones correspondientes al cuidado de la biodiversidad y uso del suelo avanzaron y dejaron de estar en fase preliminar. De esta manera, una decena de iniciativas llegaron a la instancia de ejecución.

El tercer y cuarto eje de análisis se refiere al agua y la salud. En este caso, la Municipalidad señaló que existe un nivel alto de implementación, ya que en cada caso hay 7 acciones en marcha. Por otro lado, la mayoría de las propuestas relacionadas con energía, residuos y transporte se mantienen en implementación. Esta última es la que mayor avance tuvo.

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