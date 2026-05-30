Primera C: Central Córdoba igualó en su visita a Claypole, en el arranque de la fecha 14

Benjamín Gallucci abrió el marcador después el Tambero lo dio vuelta con los goles de Godoy y Llodrá. Y Marcos Córdoba marcó la igualdad. Argentino igualó ante Estrella del Sur 1-1 y Luján derrotó a Leones FC 2-0

Primera C: El Charrúa iguala en su visita a Claypole por 2 a 2. Benjamín Gallucci y Marcos Córdoba anotaron los goles del Matador.

Central Córdoba igualó ante Claypole 2-2, en el marco de la 14 ª fecha en la Primera C . Los charrúas comenzaron ganando con el gol de Benjamín Gallucci, a los 9' pero el Tambero en 9 minutos dio vuelta el partido. A los 11', Mario Godoy estampó el empate y a los 19', Leonel Llodrá marcó el 2 a 1. En el complemento, Marcos Córdoba a los 74' estampó el 2 a 2.

El trámite comenzó a todo ritmo, el equipo de Cacho Sialle salió con una mentalidad ofensiva jugó en el campo del Claypole y en la primera llegada a los 9', Marcos Córdoba elaboró una gran jugada, habilitó a Gallucci y el mediocampista con una perfecta definición abrió el marcador para el Charrúa.

Pero rápidamente, el local sintió el golpe y en la primera contra, tras un rechazo de la defensa visitante, Mario Godoy con tiro por arriba de Giroldi marcó el 1 a 1.

A partir del empate, Claypole fue por más, se hizo dueño de la pelota y a los 19', en una buena combinación en ofensiva , Llodrá le ganó a Duré en el cierre, y con un remate cruzado puso el 2 a 1.

Un trámite muy parejo

Después, el trámite se disputó en el mediocampo, el Tambero jugó tranquilo trató de llegar al arco de Giroldi pero le faltó ideas. Por su parte, Córdoba buscó la igualdad pero jamás llegó con peligro al arco Joaquín Cabrera.

En los minutos finales, los equipos se prestaron el balón y jamás llegaron a inquietar a los goleros. Así se fueron al descanso con el triunfo del Tambero por 2 a 1.

El complemento comenzó de la misma forma que finalizó la etapa inicial. El trámite se disputó en la zona media, se hizo muy friccionado y hasta el primer cuarto de hora no crearon situaciones sobre los arcos de Cabrera y Giroldi.

Después, el técnico charrúa mandó a la cancha de Cristián Sánchez, el Pato comenzó a tomar la rienda de los ataques del Matador y así comenzaron a las situaciones de peligro sobre el arco de Cabrera.

Igualdad del Matador

Sobre los 74', Cristián Sánchez se mandó por izquierda, eludió su marca, sacó un perfecto centro al corazón del área y Marcos Córdoba de arremetida con un remate preciso puso la igualdad 2 a 2.

Tras el tanto de la igualdad, la visita fue por más contó con varias chances para llevarse la victoria pero el golero de Claypole le puso un candado a su arco.

A los 87' llegó un claro penal sobre Cristian Sánchez que el árbitro David Cornejo ignoró y todo Córdoba prostestó. El Pato recibió una perfecta habilitación de Nery Domínguez dentro del área y fue derribado el defensor Ramos .

En el tercer minuto adicionado, Claypole lo pudo haber ganado cuando Federico Cruz quedó solo ante Giroldi pero por suerte del Charrúa, remató desviado.

Córdoba rescató un punto en su visita en el estadio Capocasa de Claypole, dejó un buena imagen en los 90 minutos y volvió a sumar para quedar en Zona de Reducido con 18 puntos. El próximo sábado visitará a Yupanqui a las 15.30 por la fecha 15.

Formaciones

Claypole 2: Joaquín Cabrera; Jonathan Benítez, Rodrigo Campanelli, Tiziano Ramos, Alejo Klipauka; Sergio Acosta, Juan Ignacio Pacchini, Aaron Caraballo, Axel Paiva; Claudio Charles y Leonel Llodrá.

Central Córdoba 2 : Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Emanuel Rodríguez; Marcos Córdoba, Facundo Galli, Nery Domínguez, Joaquín Messi; Benjamín Sánchez y Franco Fernández. DT: Arnaldo Sialle.

Argentino empató ante Estrella del Sur

Formaciones

Argentino 1: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Juan Ignacio Braña, Bruno Cabrera, Thiago Bartalini; Dago Sánchez , Manuel Correa Medina, Julián Andrada, Wilfran Quinto Orejuela; Juan Cruz Cisneros y Thiago Guiñazú. DT: José Previti.

Estrella del Sur 1: Valentín Díaz; Kevin Araujo, Sebastián Feletto, Gonzalo Contreras, Dilan Maidana, Ramiro López; Nahuel Gómez, Héctor Torrejón, Tomás Bravo; Ciro Campuzano y Julián Eseiza. DT: Agustín Wallasch

Leones FC perdió en la Basílica ante Luján

Formaciones

Luján 2: Lucas Torlaschi; Lucas Gómez, Nahuel Icazatti, Diego Molina, Coronel o Galván; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Tomás Serra, Axel Abad; Eladio Ramos y Tomás Dopazo. DT: Martín Pérez Bianchi

Leones FC 0: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Román Elsegood, Lucas Zapatas y Mario Senra; Denis Rodríguez, Alejo Fernández; Marcos Benítez, Kevin Collera, Cristian Bonesso; Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo