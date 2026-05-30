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PSG debió esperar a los penales para levantar de nuevo la Champions League

En una final sin emociones, PSG retuvo la corona por penales después de que Arsenal resistiera hasta esa instancia. Gabriel Heinze no pudo alzar la copa

30 de mayo 2026 · 16:07hs
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Dembelé

AP

Dembelé, autor del gol del empate de penal de PSG ante el Arsenal. De ahí hasta los penales, el poderoso equipo francés se alzó con la Champions League.

La Champions League llegó a su fin con la final más esperada y acaso la menos emotiva. Es que pese a los goles del 1 a 1 en los 120', se esperaba mucho más, porque en definitiva se jugó como quiso Arsenal, que llevó la definición a los penales. Sin el brillo de toda la copa, PSG debió esperar hasta ahí para repetir el título, que no pudo alzar Gabriel Heinze como ayudante de campo de MIkel Arteta.

Si se tiene en cuenta la prepotencia y el poderío ofensivo con que llegó PSG a la final, quizás hasta mejor armado que en la temporada anterior, no hay dudas de que el partido se jugó como quiso el Arsenal inglés.

Mucho más cuando apenas iniciado el juego encontró la diferencia. Kal Havertz metió un zurdazo que rompió la red francesa y a los 6 minutos ya ganaba 1 a 0. A pedir del equipo de Arteta, que en la competencia metió poco más de la mitad de los goles de PSG pero, eso sí, sufrió la cuarta parte de los tantos que le hicieron al conjunto de Luis Henrique.

Que le costó una enormidad encontrar los huecos para lastimar a un rival muy bien armado hacia atrás, que le fue cerrando los caminos hasta que llegó la falta y el penal que Dembelé trocó por el empate a los 20' del complemento.

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Siempre como lo quiso el Arsenal

No se abrió el partido ni así, Arsenal lo siguió llevando a su juego, los minutos fueron pasando hasta llegar al suplementario y ahí el agotamiento general hizo de las suyas para que inevitablemente se llegara a los penales. Acaso la instancia que imaginó el equipo de Arteta y Heinze.

Pero no le dio al Arsenal para ganar, perdiendo 4 a 3. Tampoco tuvo revancha a la final perdida hace 20 años ante Barcelona. PSG, sin dudas el mejor de la Champions, tuvo que sufrir hasta lo último para repetir. Un mérito para el equipo de Arteta y Heinze, insuficiente.

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